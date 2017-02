ORF Vorarlberg

Kein Radio ist in Vorarlberg so beliebt und wird so viel gehört wie ORF Radio Vorarlberg. Das belegt der soeben veröffentlichte Radiotest für das Gesamtjahr 2016. ORF Radio Vorarlberg legt im Gesamtradiomarkt an Marktanteilen und Tagesreichweite zu und verteidigt damit erfolgreich seine Spitzenposition. mehr …