Chronik

Einem aufmerksamen Passanten dürfte ein 22-jähriger Urlauber in Lech sein Leben verdanken. Dieser hörte in den frühen Morgenstunden Hilferufe. Die Polizei fand den Alkoholisierten bei minus 18 Grad im Schnee sitzend vor. Der Brite erlitt Erfrierungen an Händen und Beinen. mehr …