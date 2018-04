Millionen-Neubau für Feuerwehr und Vereine

In Schnepfau ist am Sonntag das neue Feuerwehr- und Vereinshaus eröffnet worden In das Mehrzweckgebäude sind über 2,4 Mio. Euro investiert worden - das Land sicherte eine Unterstützung von 1,04 Mio. Euro zu.

Eineinhalb Jahre dauerten die Arbeiten am Feuerwehr- und Vereinehaus, das nach Plänen des Architektenbüros Hermann Kaufmann errichtet wurde und insgesamt 700 Quadratmeter fasst.

Während das Erdgeschoß in Massivbauweise errichtet und mit Stahl-Glas-Toren versehen ist, besteht das Obergeschoß aus einer Holzkonstruktion mit Glasfront. Im Untergeschoß ist die örtliche Feuerwehr untergebracht. Neben den Atemschutz-, Sanitär- und Umkleideräumlichkeiten ist auch die Garage für die Einsatzfahrzeuge dort situiert. Drei Einsatzfahrzeuge können eingestellt werden. Ein massiv gebauter, fast 13 Meter hoher Schlauchturm überragt den Neubau.

zurück von weiter

Dem Skiverein Schnepfau steht im Erdgeschoss ein eigener Raum zur Aufbewahrung von Ausrüstungsgegenständen zur Verfügung. Im Obergeschoß befinden sich neben dem Probelokal für den Musikverein Schnepfau ein Mehrzweckraum mit kleiner Küche, Sanitärräume sowie ein kleines Büro.

Begegnungsstätte für Jung und Alt

Als „Meilenstein für das dörfliche Leben“ bezeichnete Bürgermeister Robert Meusburger das erfolgreich realisierte Bauprojekt: „Die neue Infrastruktur wird das gemeinschaftliche Miteinander im Ort weiter stärken. Die neue Begegnungsstätte verbindet Jung und Alt und die wichtigen Bereiche Sicherheit, Kultur und Sport“.

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP)sprach bei der Eröffnung von einer „bedeutenden Zukunftsinvestition der Gemeinde“. Freiwilliges Engagement brauche optimale Rahmenbedingungen und dazu zähle besonders auch eine gut entwickelte bauliche Infrastruktur, führte der Landeshauptmann aus: „Mit dem Haus erfährt das Ehrenamt im Dorf eine wichtige qualitative Aufwertung, die direkt der engagierten Bevölkerung zugute kommt“.

Links: