Wallfahrtskirche: Puzzeln am Gebhardsberg

Nachdem Ende August ein größeres Stück des Deckenputzes herabgestürzt war, sind die Sanierungsmaßnahmen in der Wallfahrtskirche am Gebhardsberg derzeit in vollem Gange. Im Frühjahr soll die Kapelle wieder geöffnet werden.

Der gesamte Innenraum der Kirche wurde nach dem Vorfall bis unter die Decke eingerüstet. Ein Restaurationsteam prüfte daraufhin die Decke auf schadhafte Stellen. Diese werden derzeit laut der Katholischen Kirche Vorarlberg mit Spezialmörtel gefüllt und neu fixiert. Die herabgestürzten Deckenteile wurden zudem von Restaurator Claudio Bizzarri und seinem Team in mühevoller Kleinarbeit, ähnlich einem überdimensionalen Puzzle sortiert.

Mühevolle Kleinarbeit

Dadurch können sie nun soweit als möglich anhand einer vorhandenen Bilddokumentation wieder am ursprünglichen Ort angebracht werden, heißt es bei der Katholischen Kirche Vorarlberg. Zudem kann möglichst viel der historischen Bausubstanz erhalten bleiben. Anschließend werden die dann noch fehlenden Teile des Deckengemäldes retuschiert, wo nötig durch neue Bemalung ergänzt und die Decke gründlich gereinigt.

Ursache: Temperaturschwankungen

Da die Kirche während des Jahres nicht geheizt wird, kommt es teilweise zu starken Schwankungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, was den natürlichen Alterungsprozess der Deckenbemalung verstärkt hatte. So hatten sich Ende August Teile des bemalten Deckenputzes gelöst, heißt es bei der Diözese.

Bild zeigt Diözesanpatron

Das betroffene Gemälde, das sich über der Orgelempore befindet, zeigte den jungen Gebhard, der dem Heiligen Konrad zur Erziehung übergeben wird. Es zeigt den späteren Diözesanpatron also quasi an seinem „ersten Schultag“. Entstanden ist das Werk, wie die weiteren Deckengemälde der Wallfahrtskirche am Bregenzer Gebhardsberg, rund um das Jahr 1896. Sie sind im typischen Stil der Nazarener gestaltet und stammen vom oberschwäbischen Maler Gebhard Fugel. Gebhard Fugel zählt zu den bedeutendsten Vertretern des Nazarener-Stils im Bodenseeraum.

