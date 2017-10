Niedrige Aktienbewertung: Kommunen klagen Illwerke/VKW

Die Stadt Bregenz und die Feldkircher Stadtwerke klagen die Illwerke/VKW und fordern eine Neubewertung der Wertpapiere. Sie gehören nämlich zu den rund 200 Kleinaktionären, die bei der letzten Versammlung ungewollt ausbezahlt wurden.

Die Illwerke/VKW haben bei der letzten Aktionärsversammlung den Ausschluss der Kleinaktionäre vollzogen und diesen inzwischen knapp über 96 Euro pro Aktie ausbezahlt. Bekanntermaßen fühlen sich etliche der 200 Kleinaktionäre über den Tisch gezogen. Die Aktienbewertung sei viel zu nieder, sie wollen mehr Geld dafür - mehr dazu in: Illwerke-VKW-Fusion: Kleinaktionäre unzufrieden.

Aktien waren vor 4 Jahren noch doppelt so viel wert

Nun sind einige der Aktionäre vor Gericht gezogen, um eine Neubewertung ihrer Wertpapiere zu erreichen. Pikantes Detail, die Feldkircher Stadtwerke und die Stadt Bregenz gehören auch dazu. Laut dem Bregenzer Bürgermeister Markus Linhart sei es für die Kleinaktionäre sehr bitter. So waren die Aktien vor vier Jahren pro Stück noch 180 Euro wert, jetzt nur mehr die Hälfte. Dadurch würde allein die Stadt Bregenz 900.000 Euro verlieren. Zudem muss laut Linhart ein Unternehmen, dass ein Grundbedürfnis der Menschen stillt, nämlich die Energiebereitstellung, breiter im öffentlichen Eigentum stehen. Dass sei der Wille des Volkes.

Die Gemeinden sind gegen den Aktienverkauf der Unternehmensgruppe Illwerke/VKW und fordern deshalb nun eine gerichtliche Neubewertung der Aktien.

Vorarlberger Kommunen klagen über die Handlungsweisen eines Landesunternehmens, kein alltäglicher Vorgang. Das Unternehmen habe mit der Klage gerechnet, sagt Pressesprecher Andreas Neuhauser, das sei auch das Recht der Kleinaktionäre. Es habe jedoch im Vorfeld eine Unternehmensbewertung gegeben und diese sei auch nochmals überprüft worden. Das neu angerufene Gerichtssachverständigen-Gremium muss nun mit den Parteien erarbeiten, ob sich ein Verfahren vom Kostenaufwand her überhaupt lohnt oder ob ein Vergleich möglich und günstiger wäre.

Vorgehensweise auch für Experten umstritten

Das Vorgehen der Illwerke/VKW ist für verschiedenste Proponenten umstritten, auch für den Experten Wilhelm Rasinger, er ist Jurist und Fachmann für sogenannte Squeeze-out. Rasinger versteht nicht, warum eine derart große Unternehmensgruppe Kleinaktionäre überhaupt ausschließt. Schließlich wäre das Unternehmen groß genug, um die Kleinaktionäre mitlaufen lassen zu können. Laut Rasinger könnte hinter dieser Entscheidung stecken, dass dadurch der jährlich öffentliche Rechenschaftsbericht nicht mehr so öffentlich wäre. Dadurch könne das Unternehmen besser das machen was es will. Laut Rasigner ist das demokratiepolitisch allerdings durchaus fragwürdig.

Sollte es zu einer höheren Neubewertung kommen, würden alle Kleinaktionäre automatisch davon profitieren. Die Kleinaktionäre haben insgesamt weniger als zwei Prozent der Aktien besessen. Rund 16 Millionen Euro wurden an sie mittlerweile ausbezahlt.