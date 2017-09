Seilbahnen verbuchen Rekord-Umsatz

Die Vorarlberger Seilbahnen verbuchen in der heurigen Sommersaison einen Rekord-Umsatz. Laut der vorläufigen Bilanz der Wirtschaftskammer stieg der Umsatz um sieben Prozent. Das Wetter und die stärkere Ausrichtung auf den Ganzjahrestourismus werden als Gründe genannt.

Insgesamt werden die Vorarlberger Bergbahnen im heurigen Sommer einen geschätzten Netto-Umsatz von rund 17,4 Millionen Euro aus der Personenbeförderung erwirtschaften – das sind rund 11,5 Prozent des Gesamtjahres-Umsatzes. Im Vergleich zum Vorjahres-Sommer ist das laut der Seilbahn-Sparte der Wirtschaftskammer eine Steigerung von etwa sieben Prozent.

Die Fachgruppe der Seilbahnen Vorarlberg vertritt die Interessen von 71 Mitgliedern und 45 Skigebieten. Vorarlbergweit sind 319 Bahnen und Lifte in Betrieb, die insgesamt 1.000 Pistenkilometer bedienen. Durchschnittlich sind rund 1.000 Mitarbeiter und 15 Lehrlinge bei den Vorarlberger Seilbahnbetrieben beschäftigt.

Interesse junger Leute steigt

„Die Gründe für diesen Erfolgssommer sind vielfältig“, so Markus Comploj, Fachgruppenobmann der Seilbahnen Vorarlberg, dazu zählt er vor allem auch das schöne Wetter bis Ende August. Zudem würden immer mehr Seilbahnunternehmer das Potenzial des Sommer- bzw. Ganzjahrestourismus erkennen und ihr Angebot ständig erweitern.

Attraktionen wie Klettersteige oder Waldseilgärten, der Tierweltenweg im Brandnertal und der gerade im Bau befindliche Waldrutschenpark am Golm seien zusätzliche Besuchermagneten. Auch bei jungen Leuten komme der Bergurlaub im Sommer immer besser an. Dieses Potenzial erkennen laut Comploj immer mehr Seilbahnbetriebe und richten ihr Angebot am Berg darauf aus.

Mehr Deutsche, weniger Vorarlberger

Mit 41 Prozent machen die Gäste aus Deutschland die größte Gruppe der Sommer-Touristen in Vorarlberg aus. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Steigerung von rund sechs Prozent. Auch immer mehr Schweizer haben laut Wirtschaftskammer den Urlaub im Nachbarland für sich entdeckt – vier Prozent mehr als im Vorjahr haben ihren Sommerurlaub in diesem Jahr in Vorarlberg verbracht.

Allerdings haben sich weniger Vorarlberger heuer für einen Urlaub in den Bergen entschieden. 29 Prozent der Gäste kamen in diesem Sommer aus Vorarlberg, 2016 waren es noch 33 Prozent. Comploj verweist auch auf eine gute Zusammenarbeit mit den Destinationen, die ebenfalls auf einen erfolgreichen Sommer zurückblicken können. 904.000 Nächtigungen wurden diesen Sommer in Vorarlberg gebucht – das sind 37.000 mehr als im Vorjahr.

