84 Prozent der Maturanten haben bestanden

Seit Donnerstag liegen die heurigen Maturaergebnisse vor. Erste Informationen deuteten darauf hin, dass diese deutlich besser ausfallen würden als 2016. Das hat sich jedoch nicht bestätigt. Zudem erhalten 53.600 Schüler am Freitag ihr Zeugnis.

An den Allgemeinbildenden und Berufsbildenden Höheren Schulen in Vorarlberg sind heuer 1.842 Schülerinnen und Schüler zu Matura angetreten, das sind um 176 mehr als im Vorjahr. Davon haben heuer 84 Prozent bestanden, im Vorjahr waren es 85 Prozent. Um je zwei Prozentpunkte gestiegen sind die Anteile der Maturaabschlüsse mit ausgezeichnetem und gutem Erfolg, heißt es im Büro des Landesschulrates. 15 Prozent hatten einen Notenschnitt von maximal 1,5 und 19 Prozent von maximal 2,0.

Eindeutige Unterschiede zwischen AHS und BHS

Auffallend dabei ist, dass an den Berufsbildenden Höheren Schulen mit 86 Prozent um vier Prozentpunkte mehr Kandidatinnen und Kandidaten bestanden haben als an den Allgemeinbildenden Höheren Schulen. Der Anteil der ausgezeichneten und guten Maturaerfolge ist an den BHS aber geringer als an den AHS.

Zeugnistag für 53.600 Schülerinnen und Schüler

Zudem erhalten am Freitag rund 53.600 Vorarlberger Schüler ihr Jahreszeugnis. Erfahrungsgemäß schließen 95 Prozent das Schuljahr positiv ab, heißt es beim Landesschulrat. Die anderen können im September zur Wiederholungsprüfung antreten. Von den rund 3.900 Volksschülern wechseln im kommenden Schuljahr drei Viertel in eine Mittelschule und ein Viertel in eine AHS-Unterstufe. Den Wechsel von der 8. Schulstufe in eine AHS-Oberstufe, berufsbildende oder polytechnische Schule werden rund 4.200 Schüler vollziehen.

