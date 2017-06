Neuer Dämpfer für Modellregion

Die Modellregion Gemeinsame Schule in Vorarlberg ist etwas weiter in die Ferne gerückt. In der „ZIB 24“ sagte Grünen-Bildungssprecher Harald Walser, man könne der Bildungsreform in der vorliegenden Form nicht zustimmen.

„Da sind Dinge drin, die eindeutig nicht ausgemacht waren. Und in der jetzigen Form könnten wir nicht zustimmen“, sagte Walser am Montag. Walser begründete die ablehnende Haltung der Grünen mit den Bedingungen für eine Modellregion der Gemeinsamen Schule der Zehn- bis 14-Jährigen. Die Modellregion ist für die Grünen bekanntlich eine Bedingung dafür, dem Schulautonomiepaket der Bundesregierung zuzustimmen. Im Besonderen wünschen sie sich eine solche Modellregion in Vorarlberg.

„Lassen uns nicht austricksen“

Laut dem vorliegenden Gesetzesvorschlag muss die Mehrheit der Lehrer und Eltern am jeweiligen Schulstandort einer solchen Modellregion zustimmen. So, wie das Gesetz formuliert sei, müssten laut Walser aber 50 Prozent aller Eltern an einem Standort zustimmen. Wenn man als Vergleich die Frankreich-Wahl heranziehe, bei der etwa 50 Prozent der Wahlberechtigten abstimmten, bedeute das, „dass hundert Prozent zustimmen müssten, damit es eine Modellregion gibt bei einer Wahlbeteiligung von 50 Prozent.“

Kein „Go“ der Grünen zur Bildungsreform Wieso die Grünen dem Gesetzesentwurf für das Schulautonomiepaket in der derzeitigen Form nicht zustimmen werden, erklärt Harald Walser, Bildungssprecher der Partei, im ZIB-24-Studio.

Walser sprach in diesem Zusammenhang von einer „Trickserei“ der Bundesregierung, wobei er keinen Hehl daraus machte, dass er insbesondere die ÖVP im Verdacht habe. Zum vorliegenden Entwurf erteilte er jedenfalls eine klare Absage: „Beim Tricksen braucht es immer zwei: Einer der trickst und einer, der sich tricksen lässt. Wir lassen und nicht austricksen.“ Am Dienstag wollen die Grünen eigene Vorschläge präsentieren, die laut Walser darauf abzielen, möglichst viele Personen einzubinden.

Zwei-Drittel-Mehrheit benötigt

Die Stimmen der Grünen sind nötig, um das Bildungsreformgesetz der Bundesregierung im Nationalrat zu verabschieden. In der Materie wird eine Zwei-Drittel-Mehrheit benötigt, SPÖ und ÖVP brauchen deswegen die Unterstützung einer weiteren Partei. Die Grünen machen ihre Zustimmung aber davon abhängig, ob durch das Paket die Möglichkeit von Modellregionen für die Gemeinsame Schule geschaffen wird. Die ÖVP wollte solche Modellregionen in einem geringeren Ausmaß als Grüne und SPÖ.

Noch am Montag sah es danach aus, dass es doch noch zu einer Einigung kommen könnte. Laut einem von SPÖ und ÖVP vorgelegten Kompromissvorschlag sollen bundesweit maximal 15 Prozent aller Schulen einer Schulart das Gesamtschul-Modell ausprobieren. Eine Modellregion darf demnach nicht mehr als 5.000 AHS-Unterstufenschüler umfassen - was eine Modellregion in Vorarlberg (rund 4.000 AHS-Unterstufenschüler) ermöglichen würde. Allerdings müssten an den jeweiligen Standorten Lehrer und Eltern zustimmen.

Wallner: „Schritt in richtige Richtung“

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hatte den neuen Vorschlag der Bundesregierung am Montag begrüßt und als „Schritt in die richtige Richtung“ bezeichnet. Die Interessenvertreter gaben sich hingegen zurückhaltend: Der Landesverband der Elternvereine befürwortete die Idee einer Modellregion zwar, befürchtete aber auch ein Scheitern, sollten zu viele Standorte die Zustimmung verweigern.

Die ÖAAB-Lehrerinnen und Lehrer sahen an den Standorten der Gymnasialunterstufe keine einhellige Unterstützung für die Pläne, und auch der Zentralausschuss der Vorarlberger Pflichtschullehrer ging nicht von einer Mehrheit aus.