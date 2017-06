Messerattacke im Zug: Prozess am Mittwoch

Wegen versuchten Mordes muss sich am Mittwoch ein Deutscher vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten. Er war im August des Vorjahres in einem Regionalzug mit einem Messer auf zwei Fahrgäste losgegangen. Laut Gutachten war er nicht zurechnungsfähig.

Der 60-Jährige soll in einem Frühzug von Bludenz nach Bregenz unmittelbar vor dem Halt in Sulz-Röthis mit einem Messer mit einer rund elf Zentimeter langen Klinge auf zwei ihm gegenüber sitzende junge Männer losgegangen sein. Dem 19-Jährigen soll er zwei Stiche in den Bauch und in den Rücken zugefügt haben, dem 17-Jährigen soll er eine 16 Zentimeter lange Schnittwunde am Hals versetzt haben.

Einen weiteren Passagier soll er mit dem „Abstechen“ gedroht haben. Durch das mutige Eingreifen von anderen Mitreisenden konnte er überwältigt werden.

Die Messerattacke im August 2016 ORF Redakteur-Daniel Rein hat die Ereignisse zusammengefasst. Zu sehen ist der Fahrgast Walter Ganahl.

Lokführer schlug während der Fahrt Alarm

Da der Lokführer noch während der Fahrt die Einsatzkräfte alarmiert hatte, wurde der 60-Jährige unmittelbar nach der Einfahrt des Zuges in die Haltestelle von der Polizei festgenommen.

Unter Einfluss einer paranoiden Schizophrenie

Der Angeklagte soll sich von den Handys der beiden jungen Männer bedroht gefühlt haben. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, soll er sich eingebildet haben, von Neonazis verfolgt zu werden, die ihm nach dem Leben trachten.

Dem gerichtspsychiatrischen Gutachten zufolge hat der Angeklagte die Taten unter dem Einfluss einer paranoiden Schizophrenie begangen. Es sei deshalb nicht zurechnungsfähig gewesen. In Deutschland befand sich der Mann bereits mehrfach in Krankenhäusern in psychiatrischer Behandlung.

Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher

Die Staatsanwaltschaft wird die Unterbringung des Mannes in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragen. Der Prozess im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Feldkirch ist am Mittwoch von 9.00 bis 17.00 Uhr anberaumt.

Die Messerattacke im Regionalzug sorgte für großes Aufsehen. Das hatte auch damit zu tun, dass wenige Tage zuvor in der benachbarten Schweiz bei einem Angriff eines 27-Jährigen in einem Zug drei Menschen ums Leben gekommen waren.

