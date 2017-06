Altach spielt wieder in der Europa League

Zwei Jahre nach der Premiere hat sich der SCR Altach wieder für die Fußball Europa League qualifiziert. Durch den Cupsieg von Meister Salzburg erhalten die Altacher als Tabellenvierter der Bundesliga den letzten österreichischen Startplatz.

Der SCR Altach steht zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte in der UEFA Europa League. Die Altacher steigen in der ersten Qualifikationsrunde ein. Die Spieltermine sind am 29. Juni und 6. Juli.

Dass Altach zum zweiten Mal in drei Jahren in der Europa League spielt, sei eine sensationelle Geschichte, so Altach-Geschäftsführer Christoph Längle im ORF Vorarlberg-Interview. Altach habe zwar eine sehr schlechte Frühjahrssaison gespielt, aber wenn man die Saison auf dem vierten Tabellenplatz abschließt, sei es eine hervorragende Saison gewesen.

Altach-Geschäftsführer Christoph Längle im ORF Vorarlberg-Interview

Altach auf Trainersuche

Vor wenigen Tagen hat sich Altach von Trainer Martin Scherb getrennt. Nach einer Serie von zehn Spielen ohne Sieg muss der 47-Jährige seinen Posten auf der Altacher Bank nach nur 154 Tagen im Amt räumen - mehr dazu in Altach trennt sich von Trainer Martin Scherb.

2015 in Quali gegen Belenenses ausgeschieden

2015 trafen die Altacher in der Europa League auf den portugiesischen Verein Belenenses. Damals erreichten die Altacher in der Qualifikation auswärts ein 0:0, schieden aber mit einem Gesamtscore von 0:1 aus - mehr dazu in Altach scheitert an Belenenses.