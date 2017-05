11er übernimmt Metzgerei Walser

Mit 1. Juli 2017 übernimmt das Frastanzer Familienunternehmen 11er die Metzgerei Walser KG in Meiningen. Marke und Name werden gleich bleiben, für die Mitarbeiter soll sich nichts ändern. 11er plant Investitionen in den Standort Meiningen.

Die beiden Geschäftsführer der Walser KG, die Brüder Herbert und Anton Walser, suchten für die Geschäftsübernahme eine „Vorarlberger Lösung“, nachdem niemand von der Familie für die Übernahme gefunden werden konnte. Mit der 11er Nahrungsmittel GmbH, einem Hersteller von Kartoffelprodukten, habe man die ideale Lösung gefunden.

11er wolle mit der Übernahme von Walser die Regionalität des 11er Portfolios stärken und die Fleisch- und Wurstprodukte von Walser für ausgewählte 11er-Produkte verwenden, so Thomas Schwarz, Geschäftsführer von 11er.

Alexander Ess

Investitionen und neue Arbeitsplätze

Der Name und die Marke bleiben ebenso bestehen die die bestehenden vier Filialen in Meiningen, Tosters, Sulz udn Nenzing. Auch für die derzeit 55 Mitarbeiter soll sich durch die Übernahme nichts ändern. Die Walser-Brüder werden weiterhin als operative und beratende Geschäftsführer im Unternehmen tätig sein.

11er möchte in den Produktionsstandort in Meiningen investieren. Damit sollen nicht nur neue Arbeitsplätze geschaffen werden, sondern auch mehr Kapazitäten für die Herstellung der 11er-Produkte für den Einzelhandel geschaffen werden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

