Feldkircher Grüne kritisieren grünen Landesrat

Die Feldkircher Grünen kritisieren Umweltlandesrat Johannes Rauch (Grüne). Rauch sagte am Montag, Projekte wie der geplante Stadttunnel in Feldkirch gingen ihn nichts an.

Marlene Thalhammer, Stadträtin der Grünen in Feldkirch, sieht die Regierungsbeteiligung als Crux. Um mitregieren zu können, hätten die Grünen ihre Position zum Stadttunnel aufgegeben. Sie verstehe es, dass die Situation für Rauch schwierig sei, man könne sich aus solch wichtigen Fragen aber nicht einfach herauslavieren. Der Stadttunnel gehe die Grünen sehr wohl etwas an, sagt Thalhammer. Man könne 1.000 Dinge richtig und mit einer Entscheidung wieder viel kaputt machen.

Der Grün-Landtagsabgeordnete Daniel Zadra sagt, er interessiere sich sehr wohl dafür, welche Verkehrsprojekte geplant sind. Wenn man viel Geld in den Öffentlichen Verkehr investiere, dann könnten auch von vielen Personen auf Bus oder Bahn umsteigen. In der Vergangenheit sei jedenfalls zu viel Geld in den Individualverkehr geflossen.

Rauch meinte am Montag, die Straßenbau-Projekte S18 und Stadttunnel Feldkirch würden ihn nicht betreffen. Die beiden Projekte fielen weder in seinem Verantwortungsbereich noch würden sie in der laufenden Legislaturperiode umgesetzt.

