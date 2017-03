Föhnsturm: Liftbetreiber in Alarmbereitschaft

Windböen von 100 km/h im Tal und bis zu 160 km/h auf den Bergen hat die Wetterdienststelle ZAMG für heute prognostiziert. In den Skigebeiten rechnet man deshalb mit Lift-Ausfällen. Auch die Funkenzünfte im Land zittern.

Einige Lifte in Vorarlberg werden bei zu starken Windböen nicht in Betrieb gehen, sagt Markus Comploj, Sprecher der Vorarlberger Seilbahnen. Wie stark die Einschränkungen seien werden, hängt aber von der tatsächlichen Windstärke ab und wird kurzfristig entschieden.

Windstärke wird permanent erfasst

Comploj stellt aber klar, dass die Seilbahnen sicher sind, denn die Windstärke wird permanent erfasst. Jede Seilbahn habe ein Windwarnsystem. Bei zu starken Böen schaltet die Bahn sofort ab. Die Bahn werde dann leer gefahren und die Gäste ins Tal geschickt, so Comploj. Je nach Anlage und Windrichtung wird der Betrieb ab Böen von 60 oder 80 km/h eingestellt.

Nacht verlief ruhig

Die Nacht auf Samstag verlief jedenfalls ruhig. Nach Angaben der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle gab es keinen einzigen Einsatz aufgrund des Sturms.

Funkenzünfte zittern

Auf die Funkenzünfte im Land zittern. Der Sturm könnte das Funkenabbrennen in manchen Gemeinden unmöglich machen. Der große Hatler Funken in Dornbirn wird nicht stattfinden, wohl aber der Kinderfunken und der Fackelzug. Der Bürgler Funken in Dornbirn und der Funken am Ludescherberg wurde komplett abgesagt.

ORF

In Meiningen wird das Winter-Austreiben auf Sonntag verschoben, ebenso findet der Funken am Parkplatz West in Bregenz erst einen Tag später statt. Andere Funkenzünfte entscheiden erst heute, ob sie die Holzstapel anzünden oder nicht - mehr dazu in Sturmwarnung in Vorarlberg: Funken bedroht (vorarlberg.ORF.at; 3.3.2017).

Orkanböen bis zu 160 km/h

Laut wetter.ORF.at bläst der Südwind auf den Bergen mit Orkanböen von rund 160km/h, selbst in einigen Tälern, etwa im Brandnertal, sind Böen um 100 km/h zu erwarten - mehr dazu in wetter.ORF.at.