Berthold will heute die Streif bezwingen

Der Vorarlberger Frederic Berthold bestreitet heute seine erste Weltcup-Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel. Der Montafoner hat sich einen Platz unter den Top 30 zum Ziel gesetzt. Die Vorarlbergerin Christine Scheyer geht heute in Garmisch-Partenkirchen an den Start.

Am Samstag (11.30 Uhr, live in ORF eins) steigt nun mit der Abfahrt das Highlight auf der legendären Streif - und das erstmals nach 2013 wieder einmal auf der Originalstrecke - mehr dazu in Endlich wieder auf Originalstreif (sport.ORF.at).

Berthold zeigt Respekt vor der Strecke. Routine spiele auf der Streif eine Rolle. Er fühle sich aber derzeit auf Skiern sehr wohl. „Das haben ja schon viele vor mir geschafft, dann wird es bei mir auch gut gehen“, meint Berthold im ORF Radio Vorarlberg-Interview. Für Berthold wären es die ersten Abfahrts-Weltcuppunkte in dieser Saison.

GEPA pictures/ Harald Steiner

Scheyer in Garmisch ausgeschieden

Die Vorarlbergerin Christine Scheyer ist am Samstagvormittag bei der Damen-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen ausgeschieden. Zuletzt gewann sie ihr erstes Weltcup-Rennen in Zauchensee.

