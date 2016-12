Altach greift gegen Ex-Trainer Canadi nach der Winterkrone

In der Bundesliga empfängt der SCR Altach am Sonntag Rapid Wien - und damit auch Ex-Trainer Damir Canadi. Gewinnen die Vorarlberger, überwintern sie an der Spitze der Tabelle. Für Cheftrainer Werner Grabherr ist es das vorerst letzte Spiel.

Grabherr ist seit dem Weggang von Canadi Mitte November Interimstrainer bei Altach, am Sonntag nimmt er zum vorerst letzten Mal auf der Trainerbank Platz. Grund ist, dass der 31-Jährige über keine Pro-Lizenz verfügt. Grabherr möchte sich mit einem Sieg und der damit verbundenen Winterkrone verabschieden: „Die Ausgangslage ist wirklich genial, es wird das Stadion voll sein, und die Stimmung richtig laut werden“.

APA/Dietmar Stiplovsek

Die Mannschaft habe einen „genialen Herbstdurchgang“ gespielt, ihr sei die Winterkrone zu wünschen. „Ich hoffe, dass wir diesen letzten Schritt machen können, und uns dann einmal über den Winter ganz vorne festsetzen können“, so Grabherr gegenüber dem ORF. Im Betreuerstab wird er übrigens auch nach dem Spiel am Sonntag weiter vertreten sein.

Brisantes Duell mit Ex-Trainer

Damir Canadi kann sich indes auf einen durchaus herzlichen Empfang an seiner alten Wirkungsstätte gefasst machen. Vonseiten der Vorarlberger gebe es nach dem Abgang des Coaches keinen Groll, sagte Sportdirektor Georg Zellhofer der APA. „Bei dem Wechsel war alles korrekt, damit ist die Sache erledigt. Jetzt freuen wir uns auf ein spannendes Spiel“, erklärte Zellhofer.

Das Kräftemessen mit dem zwölf Punkte zurückliegenden Rekordmeister bezeichnete der Oberösterreicher als „schönen Jahresabschluss. Da haben wir zufällig die tolle Konstellation, dass Rapid mit unserem früheren Trainer kommt, das bringt für Fans und Medien ein bisschen Brisanz.“

Geht Lukse?

Brisant könnte es für Altach auch in der Winter-Transferzeit werden, sollte sich Rapid um eine Verpflichtung von Goalie Andreas Lukse bemühen. Canadi gilt als Mentor des mittlerweile zum Team-Tormann aufgestiegenen Ex-Grün-Weißen, mit dem er schon beim FC Lustenau zusammenarbeitete. Lukses Vertrag im Ländle läuft zwar noch bis 2019, allerdings ist darin eine Ausstiegsklausel enthalten, wie Zellhofer bestätigte.

Dennoch geht der Sportdirektor nicht von einem Abschied des Keepers aus. „Ich glaube schon, dass er bleibt. Er fühlt sich bei uns wohl.“ Im Moment steht allerdings das Duell mit Rapid und die mögliche Winterkrone im Vordergrund. „Wenn wir es nicht schaffen, ist das auch keine Katastrophe, aber wenn schon, kann uns zumindest zwei Monate lang keiner überholen. Da würde mir schon ein bisschen ein Schmunzeln über die Lippen kommen“, meinte der Sportdirektor.

Lederer möglicher Grabherr-Nachfolger

Als Nachfolge für Interimstrainer Grabherr soll Oliver Lederer von der Admira im Gespräch sein. „Er ist einer der Kandidaten“, meinte Zellhofer gegenüber der APA. Das Anforderungsprofil des künftigen Betreuers: „Er muss zum Verein passen, Spieler weiterentwickeln, junge Spieler entwickeln und eine gute Kommunikation mit der Mannschaft haben.“ Eine Entscheidung erwartet Zellhofer noch vor Weihnachten.