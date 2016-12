InterSky: Erster millionenschwerer Totalausfall

In Zusammenhang mit der InterSky-Pleite gibt es jetzt den ersten Vollausfall für die Gläubiger - in Millionenhöhe: Das Konkursverfahren über die Seewald Leasing GmbH steht vor der Aufhebung, berichtet die Wirtschaftspresseagentur. Quote gibt es keine.

Die Seewald Leasing GmbH hat über Jahre hinweg Personal an die InterSky Luftfahrt GmbH verleast, Geschäftsführer waren zuletzt Roger Hohl und Peter Oncken. Im November 2015 wurde über die Bregenzer GmbH das Konkursverfahren eröffnet, jetzt steht es mangels Kostendeckung kurz vor der Aufhebung, berichtet die Wirtschaftspresseagentur unter Berufung auf die Insolvenzdatei.

Dienstnehmer sind abgesichert

Die Aufhebung mangels Kostendeckung bedeutet, dass es für die Gläubiger keine Quote auf ihre offenen Forderungen gibt. Laut KSV1870 belaufen sich die angemeldeten Forderungen auf 3,6 Millionen Euro, vom Masseverwalter anerkannt wurden nur 1,6 Millionen Euro. Betroffen sind insgesamt 94 Gläubiger, davon 57 Dienstnehmer. Der Großteil der Forderungen entfällt auf die Dienstnehmer - sie sind aber abgesichert und werden nicht leer ausgehen, denn ihre Forderungen übernimmt der Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds. Er muss allerdings in diesem Verfahren mit der Nuller-Quote auskommen und damit die gesamten Kosten tragen.

Hoher Verlust für GKK und Finanzamt

Der Ausfall trifft aber nicht nur den Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds, sondern auch andere öffentliche Stellen: Die Vorarlberger Gebietskrankenkasse wird nach Recherchen der Wirtschaftspreseagentur etwa 345.000 Euro verlieren, das Finanzamt 286.000 Euro. Auch die deutsche Bundesagentur für Arbeit verliert 200.000 Euro.

Hauptverfahren läuft noch

Mit dem millionenschweren Totalausfall ist die Sache noch lange nicht erledigt: Das Konkursverfahren über die Hauptfirma InterSky Luftfahrt GmbH läuft nach wie vor. Im Oktober 2016 wurde bekannt, dass die Gläubiger in diesem Verfahren mehr als 86 Millionen Euro angemeldet haben, wobei der Masseverwalter mit mehr als 79 Millionen Euro den Großteil dieser Forderungen bestritten hat - mehr dazu in InterSky-Gläubiger fordern 86,45 Mio. Euro.