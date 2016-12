Dritter Anlauf - Wer wird Bundespräsident?

Im dritten Anlauf soll heute entschieden werden, wer österreichischer Bundespräsident wird? Zur Auswahl stehen Norbert Hofer (FPÖ) und Alexander Van der Bellen (von den Grünen unterstützt). In Vorarlberg sind 271.687 Menschen wahlberechtigt.

Ergebnisse ab 17.00 Uhr Auf vorarlberg.orf.at sind die Ergebnisse ab 17.00 Uhr nachzulesen - mehr dazu in Viele ORF-Zusatzangebote (ORF.at). Radio Vorarlberg bringt ab 16.00 Uhr eine Sondersendung zur Bundespräsidentenwahl.

Bei der Wiederholung Bundespräsidenten-Stichwahl sind heute 1.261 mehr als in ersten Wahlgang im April wahlberechtigt. Hauptgrund ist, dass heute auch all jene wahlberechtigt sind, die seither das 16. Lebensjahr vollendet haben.

Ob auch heute wieder 65 Prozent der Vorarlberger Wahlberechtigten - wie bei der Stichwahl im Mai - wählen werden ist höchst ungewiss. Experten sprechen von steigender Wahlmüdigkeit, der Rückgang bei den beantragten Wahlkarten könnte ein Indiz dafür sein - mehr dazu in Interesse an Wahlkarten gesunken (vorarlberg.ORF.at). In Vorarlberg wurden diesmal rund 30.600 bestellt, im Mai waren es fast 35.000 Wahlkarten, bundesweit sind es fast 90.000 weniger - und es waren ja die Wahlkarten, die im Mai den Ausschlag für Van der Bellen gegeben haben.

ORF

Wichtige Änderung in den Wahllokalen

In den Wahllokalen gibt es eine wichtige Änderung: Der amtlicher Lichtbildausweis ist zwingend nötig, um wählen zu dürfen. Die letzten Wahllokale schließen in Vorarlberg um 13.00 Uhr.

Rückblick: Stichwahl 22. Mai in Vorarlberg

In Vorarlberg hat Van der Bellen im Mai 58,6 Prozent der Stimmen erreicht, FPÖ-Kandidat Norbert Hofer kam auf 41,4 Prozent. Van der Bellen erhielt in Vorarlberg in 73 der 96 Gemeinden die meisten Stimmen. Norbert Hofer in 22 Gemeinden. In Dünserberg hatten beide Kandidaten gleich viele Stimmen. Mit Ausnahme von Hohenems lag Van der Bellen in Vorarlbergs Städten durchwegs vorne. Hofers Ergebnis in Hohenems: 50,3 Prozent. Am meisten Stimmen erhielt Van der Bellen in Schröcken mit 75,4 Prozent - Hofer in Warth mit 67,2 Prozent der Stimmen.

Van der Bellen hatte in Vorarlberg vor allem von den Griss- und Khol-Wählern aus dem ersten Wahlgang profitiert. Das zeigte die Wählerstrom-Analyse des SORA-Instituts. Demnach hatten sich beispielsweise 25.000 ehemalige Wähler von Irmgard Griss für ihn entschieden, nur 8.000 für den FPÖ-Kandidaten. Der von den Grünen unterstützte Van der Bellen konnte bei der ersten Stichwahl auch deutlich mehr ehemalige Nicht-Wähler für sich gewinnen als Hofer.

