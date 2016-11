Stadt Dornbirn sucht Grundstück für Ölz

Für die Dornbirner Bürgermeisterin ist die geplante Ansiedlung von Ölz Meisterbäcker in Weiler noch nicht entschieden. Die Stadt Dornbirn habe derzeit zwar kein Grundstück, werde aber mit privaten Besitzern in Kontakt treten.

Ölz habe sich vor ein paar Jahren um ein Grundstück im Betriebsgebiet Dornbirn Süd bemüht, allerdings noch keine fixe Zusage machen können. Dann habe der Beschlägehersteller Blum den Grund gekauft, sagt die Dornbirner Bürgermeisterin Andrea Kaufmann (ÖVP). Derzeit habe die Stadt kein Grundstück mit der erforderlichen Größe von rund 40.000 Quadratmeter. Die Stadt wolle deshalb im Gespräch mit privaten Besitzern nochmals nach einer möglichen Lösung suchen.

Laut Kaufmann sei das entsprechende Grundstück in Weiler ja noch nicht umgewidmet, daher sei noch nicht sicher, ob Ölz wirklich dort ansiedelt. Schließlich würde es diesbezüglich noch einige Diskussionen geben, derartige Verfahren würden erfahrungsgemäß länger dauern. Zudem habe sich die Raumplanungsplattform Vision Rheintal dezidiert gegen ein Betriebsgebiet in der Landesgrünzone in Weiler ausgesprochen - mehr dazu in: Ölz verteidigt Bau-Pläne in Weiler.

Anfang Woche sind auch mögliche Ansiedlungspläne in der Stadt Hohenems aufgetaucht. Laut Bürgermeister Dieter Egger (FPÖ) wurden von dem Backwarenhersteller Ölz bereits Grundstücke besichtigt. Ölz widersprach dem prompt. Mögliche Grundstücke hätte man bereits geprüft - ohne positives Ergebnis - mehr dazu in: Ansiedlung in Hohenems? Ölz widerspricht Egger.