Bregenzer Bürgermeister wählt Van der Bellen

Der Bregenzer Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP) lässt im Radio Vorarlberg Samstagsinterview deutliche Sympathien für Präsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen erkennen. Gewinnt FPÖ-Kandidat Norbert Hofer, würde er aber auch das zur Kenntnis nehmen.

Würde Norbert Hofer im kommenden Jahr als Bundespräsident die Bregenzer Festspiele eröffnen, würde Linhart das zur Kenntnis nehmen: „Wer immer Bundespräsident ist, wird in Bregenz willkommen sein. Ich bin Demokrat, ich liebe die Demokratie, und wenn sie dieses Ergebnis bringt, dann wir es zur Kenntnis zu nehmen sein“, so Linhart im ORF Radio Vorarlberg Samstagsinterview.

Keiner Initiative beigetreten

Bei der Eröffnung der Festspiele verbeuge man sich „vor dem Oberhaupt der Republik Österreich und weniger vor der Person, die dahinter steht.“ Trotzdem mache er, Linhart, keinen Hehl daraus, „dass mir ein anderer Bundespräsident als der Herr Hofer lieber wäre“. Er werde am 4. Dezember Alexander Van der Bellen wählen, der von den Grünen unterstützt wird.

Einer Pro-Van der Bellen-Initiative habe er dennoch nicht beitreten wollen, „weil das eine andere Begeisterung begründen würde“. Das könne er in diesem Zusammenhang nicht aufbringen.

Rückendeckung von Wallner und 12 Bürgermeistern

Zuletzt hatten sich 12 amtierende und ehemalige Vorarlberger Bürgermeister zu einer Pro-Van der Bellen-Plattform zusammengeschlossen

Die Vorarlberger FPÖ reagierte mit harscher Kritik an der Volkspartei. Unbeeindruckt von der Kritik äußerte sich auch Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) skeptisch zu Hofer.