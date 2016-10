Streit um Millionenerbe: Niederländer vor Gericht

Ein Niederländer, der seit Jahren beweisen will, dass ein Dornbirner Millionär sein Vater ist, steht am Dienstag vor dem Landesgericht Feldkirch. Die Anklage lautet auf versuchten schweren Betrug und falsche Beweisaussage, eine Unterschrift sei gefälscht worden.

Der Streit um das Milionenerbe zieht sich bereits über Jahre. Der Leichnam des Verstorbenen wurde im Herbst 2014 sogar exhumiert, um die Vaterschaft überpüfen zu können - das Ergebnis war negativ. Im August vergangenen Jahres entschied dann das Gericht rechtskräftig und damit endgültig: Der Niederländer ist kein Blutsverwandter des Millionärs. Mehr dazu in Millionenerbe: Niederländer vor OGH abgeblitzt. Allerdings kündigte der Mann am Tag nach dem Urteil an, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen zu wollen - mehr dazu in Exhumierung: Niederländer gibt nicht auf.

Vorwurf: Mit Halbbruder Unterschrift gefälscht

Ein Jahr später steht nun der 46-Jährige als Angeklagter vor Gericht. Auch sein Halbbruder ist angeklagt. Die beiden sollen eine Unterschrift, die maßgeblich für die Beweislage im Streit um das Millionenerbe war, gefälscht haben. Der Zweitangeklagte, der 45-jährige Halbbruder, nahm bereits in der ersten Verhandlung die Schuld auf sich - mehr dazu in Halbbruder bekennt sich teilweise schuldig. Am Donnerstag sollen laut Landesgericht neben den beiden Angeklagten noch fünf Zeugen befragt werden. Die Urteile werden für den Abend erwartet.