Sausgruber nimmt zu Off-Shore-Geschäften Stellung

Alt-Landeshauptmann Sausgruber musste sich am Donnerstag den Fragen der Mitglieder des Hypo-U-Ausschusses stellen. Er sei nicht allgemein gegen Geschäfte mit Offshore-Ländern, so Sausgruber im Anschluss. Landeshauptmann Wallner wird am Nachmittag befragt.

Alt-Landeshauptmann Herbert Sausgruber erschien wie gewohnt pünktlich auf die Minute, durch den Hintereingang des Landhauses. Es ist auch für ihn das ersten Mal, dass er vor einen Untersuchungs-Ausschuss in Vorarlberg treten muss. Nach der Befragung lobte Sausgruber die sachliche und friedliche Atmosphäre bei seiner Befragung. Die Mitglieder des U-Ausschusses erhofften sich von Sausgruber vor allem Aufklärung bei der Frage, ob der Verkauf der liechtensteinischen Hypo-Tochter im Jahr 2009 auch eine Entscheidung dahingegen war, dass die Hypo Bank überhaupt aus Geschäften mit Steueroasen aussteigen soll.

Laut Sausgruber habe er diese Entscheidung damals getroffen, da er gegen die Geschäfte mit dem Sultanat Brunei war. „Die offensive Bewerbung sozusagen, dass Brunei ein vom Sultan ordentlich geführter Staat sei und keine Erbschaftssteuer sowie kein Zugang für Informationen habe, schien mir für eine Bank einer Gebietskörperschaft, auch wenn es eine Enkeltochter ist, unangemessen“, so begründet Sausgruber seine damalige Vorgehensweise.

Sausgruber schweigt über Sinnhaftigkeit

Deshalb sei er aber nicht automatisch gegen alle Geschäfte der Hypo mit Offshore-Ländern. „Die Logik dieser Entscheidung aus Liechtenstein lautet nicht überhaupt kein solches Geschäft sondern eine Reduktion dieses Geschäfts. Und wenn ich richtig informiert bin, wollen es die Organe der Bank auch beschleunigt herunterfahren“, sagt Sausgruber im ORF-Interview. Die Frage, ob der Hypo-Vorstand also damals auf seinen Appell Folge geleistet hätte, bejahte Sausgruber und meinte, dass sie zumindest nicht das Gegenteil gemacht hätten. Beinahe kein Wort verlor Sausgruber über die Sinnhaftigkeit des Ausschusses im Allgemeinen. „Das möchte ich nicht bewerten, das ist eine Entscheidung des Landtags, ich bin erschienen und habe Auskunft gegeben“.

Simma nach Befragung: Interview am Nachmittag

Nach Alt-Landeshauptmann Herbert Sausgruber wurde dann Hypo-Aufsichtsratsvorsitzender Jodok Simma von den Mitgliedern des U-Ausschusses befragt. Er gab sich gewohnt zugeknöpft und stellte den Journalisten am Nachmittag ein Interview mit seinem Anwalt in Aussicht. Ab 14 Uhr wird dann auch noch Landeshauptmann Markus Wallner vor dem U-Ausschuss erscheinen und Auskunft geben.

Der Hypo-Untersuchungssauschuss hält am Donnerstag eine seiner letzten Arbeitssitzungen ab - mit prominenten Zeugen - mehr dazu in: Prominente Zeugen im Hypo-U-Ausschuss.