Grüne: Hypo als „sauberste Bank Vorarlbergs“

Die Grünen wünschen sich, dass die Hypo Landesbank die sauberste Bank Vorarlbergs wird. Ziel sei es, keinen weiteren Imageschaden zu erleiden. Die Hypo solle neu bestimmen, in welchen Geschäftsfeldern sie künftig tätig sein will.

Anhand glasklarer Kriterien müsse festgelegt werden, welche Art von Geschäften zukünftig gemacht und welche Finanzplätze sowie Finanzkonstruktionen weiterhin genutzt werden, sagte Grünen-Klubobmann Adi Gross am Mittwoch. Unsaubere Geschäfte hätten in einer Landesbank keinen Platz, so Gross.

Unter „unsauberen Geschäften“ versteht der grüne Klubobmann „alle Geschäfte, die der Steuervermeidung oder Steueroptimierung dienen durch Finanzverlagerung“. Dazu zählen laut Gross Geschäfte, die die wahren Begünstigten verschleiern, etwa Briefkastenkonstruktionen, und auch Geschäfte mit Offshore-Ländern, mit denen es keinen automatischen Datenabgleich gebe. Eine klare Abgrenzung sei hier dringend nötig.

Grüne wittern „Chance“

Dass dadurch möglicherweise Einschränkungen im Wettbewerb entstehen, sei den Grünen durchaus bewusst. Auf der einen Seite wolle man natürlich eine Bank, die ihren Beitrag zum Landesbudget leisten könne. „Auf der anderen Seite gibt’s natürlich den Anspruch, eine besonders saubere Bank zu sein.“ Man sehe das allerdings als Chance, sich mittel- bis langfristig „als wirtschaftlich starke Bank zu positionieren.“

„Saubere“ Geschäfte könnten durch eine angepasste Geschäftsstrategie der Bank sichergestellt werden - oder über die Compliance-Regeln, die die gesetzlichen Vorgaben beinhalten. Gross schlägt vor, dass auch der Landtag in den neuen Ausrichtungsprozess der Bank miteinbezogen werde - und wünscht sich eine möglichst rasche Umsetzung bis spätestens Mitte 2017.