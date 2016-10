Hafenprojekt in der Warteschleife

Mit der Erweiterung des Salzmann-Hafens am Rohrspitz in Fußach ist derzeit das Landesverwaltungsgericht befasst. Nach Einsprüchen von Naturschützern ist die Zukunft des Projekts ungewiss. Weitere Beschwerden werden erwartet. Der Betreiber sagt, er habe „langsam die Schnauze voll“.

Bei der geplanten Erneuerung des Salzmann-Hafens herrscht Stillstand. Nach einem positiven Bescheid der Behörden liegen die Projektpläne nach Einsprüchen beim Landesverwaltungsgericht. Wie lange es dauert, bis eine Entscheidung fällt, ist unklar. Die Gegner des Erweiterungsprojektes - vor allem Naturschützer - suchen weiterhin nach Möglichkeiten, den Ausbau zu verhindern.

Alte Baupläne vor Prüfung

Die Bürgerinitiative „Unser Rohrpsitz“ reichte bei der Bezirkshauptmannschaft Bregenz eine weitere Beschwerde ein. Bei der Wasserrechtsverhandlung wären die Gegner übergangen worden, so Sprecherin Elke Wörndle. Außerdem wird vermeintlich Abgeschlossenes nochmals ausgegraben. Die knapp 40 Jahre alten Bauunterlagen für das Restaurant sollen geprüft werden. Es wird vermutet, dass der alte Kiosk nicht saniert hätte werden dürfen. Sollte sich das bewahrheiten, wäre das Bauvorhaben laut Wörndle hinfällig. Kritisiert wird nicht nur das Projekt an sich, sondern auch die Arbeit der Behörden.

Projektbetreiber zeigt sich verärgert

Kopfschütteln - mehr sei nicht mehr möglich, so reagiert Hafenbesitzer Günther Salzmann auf die neuen Vorwürfe. Alles habe seine Richtigkeit, für alle Baumaßnahmen der Vergangenheit habe er eine Bewilligung. Salzmann sagt, könne nur abwarten was mit „unbegründeten Beschwerden“ passiere und wie das Landesverwaltungsgericht entscheide. Er meint, „langsam habe er die Schnauze voll.“ Er bekomme keine Antworten mehr und wisse nicht, wer mittlerweile für seine Vorhaben zuständig sei. Er könne nur abwarten, was als nächstes passiere.

