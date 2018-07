Zeugnis: Frühwarnsystem bereitet auf Fünfer vor

Am Freitag haben rund 46.000 Vorarlberger Schüler ihre Zeugnisse bekommen. Im Fall von „Fünfer“-Beurteilungen wurden sie durch Frühwarnsysteme darauf vorbereitet, heißt es vom schulpsychologischem Beratungsdienst des Landessschulrats.

Rund fünf Prozent der Kinder und Jugendlichen haben im Herbst eine Wiederholungsprüfung, weil sie ein oder zwei Nichtgenügend im Zeugnis haben. Darauf wurden sie in den meisten Fällen vorbereitet, erklärt Walter Bitschnau vom schulpsychologischen Beratungsdienst. Frühwarnsysteme würden böse Überraschungen am Zeugnistag verhindern. Man erfahre so etwas rechtzeitig und könne sich darauf einstellen und Maßnahmen treffen.

Bitschnau: Erst erholen, dann lernen

Jenen Schülern, denen eine Wiederholungsprüfung bevorsteht, empfiehlt Bitschnau, erstmal auszuspannen und Anfang August dann mit den Vorbereitungen für die Prüfung zu beginnen. Er rät, sich den Lernstoff einzuteilen und langsam wieder in die Materie einzusteigen.

Die schulpsychologischen Beratungsstellen stehen am Zeugnistag bis 16.00 Uhr zur Verfügung.

