Graffiti-Sprayer schlugen erneut zu

Graffiti-Sprayer haben in der Nacht auf Mittwoch erneut in Hohenems zugeschlagen. Insgesamt sechs Graffitis hinterließen sie an mehreren Orten in der Stadt. Der Schaden soll einige Tausend Euro betragen.

Betroffen sind laut Polizei Bahnunterführungen in der Schillerallee, der Schweizerstraße und der Schönewiesstraße. Signiert wurden die Schmierereien wieder mit dem Kürzel „RUP“. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059 133 8142 100.

Polizei

Erst vergangene Woche besprühten die Unbekannten unter anderem Lebensmittelgeschäfte und die Volksschule Herrenried mit Schriftzügen - mehr dazu in Polizei ist Graffiti-Sprayern auf der Spur.