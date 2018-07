Blümel: „Regierung löst Versprechen ein“

Regierungskoordinator Gernot Blümel und EU-Kommissar Johannes Hahn (beide ÖVP) sprachen am Rande der Eröffnung der Bregenzer Festpiele über aktuelle politische Themen. Blümel erklärte, dass die Regierung derzeit das umsetze, was sie lang versprochen habe.

Etliche Neuerungen der Bundesregierung sorgen derzeit für Kritik und Kontroversen zwischen Bund und Ländern. Blümel betonte im Interview mit ORF-Redakteur Andreas Feiertag, dass die Regierung nur das tue, was sie im Regierungsprogramm vereinbart und versprochen habe. Man gehe mit größtmöglicher Sorgfalt, aber auch mit der nötigen Geschwindigkeit vor.

Audio: Kulturminister und Regierungskoordinator Gernot Blümel ( ÖVP) im Interview mit ORF-Redakteur Andreas Feiertag

Zum Beispiel sei eine Arbeitszeitflexibilisierung bereits in vier Regierungsprogrammen verankert gewesen - drei Mal schon habe der SPÖ-Bundesvorstand abgestimmt. Man tue jetzt also letztlich nichts anderes, als diese Versprechen endlich einzulösen. Alle Fakten würden auf dem Tisch liegen.

„Neuer Stil in der Politik“

Zum viel kritisierten Sager von FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky in Richtung EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ( - mehr dazu in news.ORF.at ) sagte Blümel, es sei alles dazu gesagt. Man wolle die Diskussion nicht neu befeuern und habe sich auf einen neuen Stil in der Politik geeinigt.

Im Hinblick auf das Gedenk- und Erinnerungsjahr 2018 erachtet es Blümel als wichtig, sich in der Tiefe bewusstzumachen, was damals passiert sei. Man müsse überlegen, was man tun könne, um problematischen Entwicklungen entgegenzusteuern. Eine Lehre aus den damaligen Ereignissen sei, dass man seine eigene Meinung kundtun sollte und sich nicht unhinterfragt Mainstream-Meinungen und -kritik anschließen sollte.

Johannes Hahn: EU-Beitritt der Schweiz kein Thema

Der österreichischen EU-Kommissar Johannes Hahn (ÖVP) war ebenfalls auf der Festspieleröffnung. Er wollte sich im Gespräch mit ORF-Redakteur Peter Metzler nicht mehr über den Vilimsky-Sager auslassen, es sei alles dazu gesagt.

Audio: EU-Kommissar Johannes Hahn (ÖVP) im Interview mit ORF-Redakteur Peter Metzler

Hahn verhandelt derzeit mit der Schweiz über einen Rahmenvertrag mit der EU, der die Beziehung auf eine umfassende rechtliche Basis stellen soll. Es sei aber keine Rede von einem EU-Beitritt der Schweiz, betonte Hahn. Ziel sei vielmehr eine rechtliche Beziehung, die auf Dauer angelegt sei und die verschiedenen Entwicklungen in der Europäischen Union auch entsprechend antizipieren.

Einen Stillstand bei den Verhandlungen gebe es allerdings mit der Türkei. Nach einer klaren Beschlusslage des europäischen Rates seien keine weiteren Kapitel zu eröffnen - die Vorbeitrittshilfe habe man entsprechend gekürzt. Diese Position werde wohl auf absehbare Zeit beibehalten, so Hahn.

Link: