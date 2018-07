Finale beim Motorcross in Möggers

Am Sonntag stehen die besten Motorcross-Fahrer Europas in Möggers am Start. Unter anderem ist auch der Schweizer Vize-Weltmeister Jermemy Seewer am Start.

Motocross Möggers Zum 30. Mal sind die besten Motocross-Fahrer Europas zu Gast in der Leiblachtalgemeinde.

Ein rundes Jubiläum feiert das Motocross-Wochenende in Möggers. Bereits zum 30. Mal sind die besten Motocross-Fahrer Europas zu Gast im Leiblachtal. Schon die Qualifikationsläufe hatten es in sich. Die Fahrer absolvierten spektakuläre Sprünge von bis zu 40 Metern. Laut Experten ist wohl das beste Fahrerfeld aller Zeiten am Start etwa mit dem Schweizer Vize-Weltmeister Jeremy Seewer. Bis Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr finden die Final-Läufe statt.