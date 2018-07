17.000 Gäste kamen über Airbnb ins Ländle

Die Online-Vermietungsplattform Airbnb hat im Vorjahr 17.000 Gäste nach Vorarlberg gebracht. Der Großteil kommt nach Angaben von Airbnb aus Deutschland und Italien. Es zeichne sich ein Trend von den Städten in ländliche Regionen ab.

Die Vermietung privater Unterkünfte nimmt immer mehr an Bedeutung zu - und zwar in Form von Online-Plattformen. Seit dem Österreich-Start von Airbnb im Jahr 2011 haben zwei Millionen Besucher ihre Unterkunft in Österreich auf diese Weise gebucht.

Durchschnittsalter von 38 Jahren

Im Vorjahr haben fast 17.000 Gäste ihre Urlaubsunterkunft in Vorarlberg über Airbnb gebucht. Rund 16.000 Vorarlberger sind über die Online-Vermietungsplattform an andere Ziele gereist.

Österreich sei ein attraktives Reiseziel, das auf Airbnb stetig wachse, so Airbnb-Landesmanager Alexander Schwarz. In Vorarlberg zeige sich das am hohen Anteil internationaler Gäste. Sie würden vor allem aus Deutschland und Italien kommen. Das durchschnittliche Alter sei mit 38 Jahren vergleichsweise niedrig.

Vor knapp einem Jahr hat der Vorarlberger Landatg Online-Plattformen verpflichtet, Gebühren und Gästetaxen zu zahlen - mehr dazu in Meldepflicht für Airbnb in Vorarlberg.