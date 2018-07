50 Millionen Euro Umsatzplus für Blum

Der Höchster Beschlägehersteller Blum konnte im Wirtschaftsjahr 2017/2018 den Umsatz um 2,8 Prozent auf 1,839 Milliarden Euro steigern. In einem Jahr ist die Übergabe der Blum-Gruppe an die dritte Generation vorgesehen.

Ohne Währungseffekte hätte die Umsatzsteigerung anstatt 50 Millionen Euro sogar 90 Millionen Euro betragen, sagte Geschäftsführer Gerhard Blum bei der Bilanzpressekonferenz am Donnerstag. Der starke Euro habe sich in machen Exportländern negativ ausgewirkt.

Blum hat seinen Umsatz zu 48 Prozent im EU-Raum und zu 15 Prozent in den USA erzielt. Weltweit haben im vergangenen Wirtschaftsjahr im Durchschnitt 7.500 Personen für den Beschlägerhersteller gearbeitet, in Vorarlberg waren es davon fast 5.800. Das sind weltweit über 350 Mitarbeiter mehr als im Jahr zuvor.

Unsicherheiten im kommenden Jahr

Das kommende Wirtschaftsjahr dürfte durch die Unsicherheiten beim Brexit und den Strafzöllen in den USA belastet werden, so Blum. Beim afrikanischen Markt erwartet er sich in den nächsten Jahren gute Wachstumschancen.

„Es wäre gerade jetzt ein starkes Europa als Gleichgewicht zu den USA und China wichtig. Wenn wir das nicht schaffen, werden wir in der Versenkung verschwinden“, so Blum. Hinsichtlich der Strafzölle sagte er , „dass es in der Spirale der Sanktionen nur Verlierer geben wird, keine Gewinner“.

Blum

Übergabe an die nächste Generation

Die Übergabe an die nächste Generation wird im laufenden Wirtschaftsjahr eingeleitet. Die Geschäftsführer Gerhard Blum, Philipp Blum und Martin Blum werden ab 1. Juli 2018 gemeinsam mit den langjährigen Mitarbeitern Urs Bolter und Gerhard Humpeler das Unternehmen leiten. Die Geschäftsleitung und die Mitglieder des Führungskreises werden mit Beginn der Wirtschaftsjahres 2018/2019 in mehreren Schritten die Verantwortungsbereiche von Gerhard Blum übernehmen.

Dieser wird nach der Übergabe am 1, Juli 2019 gemeinsam mit seinem Bruder die Geschäftsführung der Holdinggesellschaft der Blum-Gruppe übernehmen.

Link: