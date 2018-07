Kessler Tore verlegt Firmensitz nach Götzis

Das Unternehmen Kessler Tore GmbH verlegt nach Angaben der Wirtschaftspresseagentur.com den Firmensitz von Mäder nach Götzis. Grund dafür sei der Platzmangel am bisherigen Stammsitz.

Seit Jahren herrsche am Stammsitz in Mäder ein Platzmangel, so der geschäftsführende Gesellschafter Guntram Kessler. Deshalb habe das Unternehmen ein rund 3.000 Quadratmeter großes Grundstück in Götzis westlich der Autobahn gekauft, um dort den neuen Firmensitz zu errichten. In Mäder habe man leider kein geeignetes Grundstück gefunden, so Kessler.

Das geplante Gebäude im Bereich Götzis-Hopbach, wo bereits mehrere Unternehmen angesiedelt sind, mit Produktionshalle und Bürotrakt umfasst eine Nutzfläche von 800 Quadratmeter. Das Invesitionsvolumen beziffert Kessler mit rund 1,4 Millionen Euro ohne Grundstückskosten.

Übersiedlung für April 2019 geplant

Mit dem Baubeginn rechnet Kessler im August, die Übersiedlung sei für April 2019 geplant. Der Neubau sei im Verhältnis zur Firmengröße eine Großinvestition, die für die zukünftige Entwicklung sehr wichtig sei.

Das Familienunternehmen wurde vor 32 Jahren gegründet und ist auf die Lieferung und Montage von Industrie-, Garagen- und Falttoren sowie auf Torabdichtungen, Haustüren und Gitter-Rollpanzer spezialisiert. Im Vorjahr habe man einen Umsatz von rund 2,3 Millionen Euro erzielt. Derzeit werden acht Mitarbeiter beschäftigt.