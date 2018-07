Harder Strandbad: Geschwister aus See gerettet

Die Wasserrettung hat am Sonntag im Harder Strandbad nach eigenen Angaben zwei erwachsene Geschwister aus dem Bodensee gerettet. Die beiden gerieten in Panik und drohten zu ertrinken. Der 32-Jährige Mann musste an Land stabilisiert werden.

Laut Angaben der Wasserrettung befanden sich die beiden Geschwister im See, als zunächst die Frau sich vor Erschöpfung nicht mehr alleine über Wasser halten konnte. Ihr 32-jähriger Bruder versuchte daraufhin, seine Schwester über Wasser zu halten und geriet dabei selber in starke Bedrängnis.

Allergische Reaktion nach Bienenstich

Beide Geschwister gerieten offenbar in Panik, Badegäste und Wasserretter - die sich ohnehin zur Aufsicht im Strandbad befanden - wurden auf die beiden aufmerksam und brachten die Geschwister an Land. Laut dem Einsatzleiter der Wasserrettung, Sebastian Hellbock, musste der 32-Jährige an Land in Schocklage stabilisiert werden, er wurde anschließend vom Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Noch während der Erstversorgung sorgte ein Verwandter der beiden Geschwister für einen Einsatz: Der 28-Jährige wurde von einer Biene gestochen und zeigte eine starke allergische Schockreaktion - auch er musste nach der Erstversorgung durch die Wasserrettung dem Notarzt übergeben werden.

Unterstützung bei der Aufsicht in Schwimmbädern

Die Vorarlberger Wasserrettung unterstützt in insgesamt 18 Badeanlagen die Bäderbetreiber bei der Überwachung der Gewässer - so werden auch im Strandbad Hard am Wochenende die Bademeister bei der Aufsicht am Schwimmbecken und im Seebereich unterstützt.

Schwerer Unfall am Samstag

Bereits am Samstag ereignete sich ein schwerer Badeunfall im Harder Strandbad - ein 14-Jähriger wurde von Badegästen geborgen und musste wiederbelebt werden - mehr dazu in: 14-Jähriger nach Badeunfall reanimiert.