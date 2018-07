Zech-Gruppe hat oberösterreichischen Partner

Die Zech-Gruppe arbeitet künftig eng mit dem oberösterreichischen Fensterproduzenten Actual zusammen. Damit hat die krisengeschüttelte Zech-Gruppe nach eigenen Angaben „einen Meilenstein“ für eine zukunftsfähige Fortführung des Betriebs geschaffen.

Während die Standardfenster für Zech künftig in den Fertigungsstätten von Actual produziert werden, übernimmt Zech die Produktion der Sonderfenster und Sonderkonstruktionen von Actual. Damit ist der krisengeschüttelten Zech-Gruppe binnen zwei Tagen nach eigenen Angaben der zweite positive Abschluss gelungen: Am Freitag wurde die Zech-Sonnenschutzproduktion mit ihren Mitarbeitern von einem Schweizer Produzenten übernommen.

Laut Zech ist davon auszugehen, dass sich die Zusammenarbeit mit Actual auch positiv auf die vier laufenden Sanierungsverfahren für die Zech Holztechnik GmbH, Zech Fenstertechnik GmbH, Zech Kunststofffenster GmbH und Zech GmbH Götzis auswirken wird. Die Unternehmenskooperation mit Actual sei bereits mit den zuständigen Masseverwaltern abgestimmt.

Insolvenzanträge für vier Gesellschaften

Die Zech-Gruppe wird in dritter Generation von Roman und Markus Zech geführt und ist zu 100 Prozent in Familienbesitz. Das Unternehmen hat derzeit 130 MitarbeiterInnen und produziert an vier Standorten im Rheintal. Im Mai dieses Jahres musste das Unternehmen nach eigenen Angaben aufgrund von hohem Preisdruck, Zahlungsausfällen im Projektgeschäft und zu komplexen internen Strukturen für vier Gesellschaften (Zech Holztechnik GmbH in Götzis, Zech Fenstertechnik GmbH in Dornbirn, Zech Kunststofffenster GmbH und Zech GmbH in Götzis) Insolvenzanträge mit Sanierung ohne Eigenverwaltung einreichen - mehr dazu in: Zech-Gruppe insolvent: 145 Mitarbeiter betroffen.

Das Fortführungskonzept sehe zukünftig die Entwicklung, verkleinerte Produktion, Beratung, Vertrieb, Montage und Service von Fenstern und Türen in einer schlanken und damit wettbewerbsfähigen Struktur vor, so das Unternehmen.

Actual: 360 Mitarbeiter und 50 Mio. Euro Umsatz

Actual mit Sitz in Ansfelden (Oberösterreich) ist nach eigenen Angaben einer der größten europäischen Komplettanbieter von Fenstern, Türen, Ganzglas-Systemen und Sonnenschutz. Das Familienunternehmen beschäftigt 360 MitarbeiterInnen und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von ca. 50 Millionen Euro.