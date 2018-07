365 Tage: Der Countdown zur Gymnaestrada läuft

In einem Jahr wird die Gymnaestrada in Dornbirn eröffnet. Vorarlberg ist nach 2007 zum zweiten Mal Gastgeber des Mega-Events, zu dem 20.000 Teilnehmer erwartet werden. Was die Zahl der Nationen angeht, könnte es einen neuen Rekord geben.

Nach Angaben des Sportlichen Leiters der Gymnaestrada, Thomas Bachmann, haben sich bereits 62 Nationen für eine Anmeldung registriert. Das wäre ein neuer Nationenrekord - die bisherige Bestmarke liegt bei 56 Nationen. Möglicherweise können noch drei weitere hinzu gerechnet werden: Kenia, Malawi und Tansania. Diese Länder wären das erste Mal bei einer Gymnaestrada dabei.

Vielfalt der Nationen als Zielsetzung

„Unsere Zielsetzung war auf jeden Fall die Vielfalt der Nationen, also die 60-Nationen-Marke zu knacken. Das sieht es sehr gut aus“, ist Bachmann optimistisch. Was die Teilnehmerzahl angeht, wird die Gymnaestrada in Dornbirn wahrscheinlich unter dem bisherigen Rekord von 23.000 liegen. „Aber alles, was im Bereich von 20.000 Teilnehmern liegt, das ist für Vorarlberg ein Riesen-Ereignis und für uns ein riesiger Erfolg“, so Bachmann.

Wirtschaftsfaktor und logistische Herausforderung

Die insgesamt 16. World-Gymnaestrada, die zweite im Ländle, ist auch eine logistische Herausforderung - und ein Wirtschaftsfaktor. Ein Teil dieser Wirtschaftsleistung ist die Verpflegung. So viel wie möglich soll regional eingekauft werden, sagt Marc Brugger, verantwortlich für das Marketing.

„Da kommen zum Beispiel 20 Tonnen Fleisch und wir benötigen 3.000 Liter Soßen“, zeigt Brugger die Dimension auf. Fast unglaublich auch die Biermenge, mit der die Veranstalter für die eine Woche Gymnaestrada kalkulieren: 1.000 Hekto-Liter - das ist so viel, wie im Stadion des Fußballclubs SCR Altach in einer Saison getrunken wird.

Eröffnungsfeier wird schon geprobt

Die Eröffnungsfeier wird hauptsächlich von den Vorarlberger Turnern gestaltet. Laut der Präsidentin der Vorarlberger Turnerschaft, Monika Reis, steht die Choreographie für die Eröffnung bereits - wie auch der Song, der aber noch nicht veröffentlicht wird. „Die ganzen Turnerschaften üben ihre Vorführen bereits“, erzählt Reis. Wer das Spektakel live sehen will: Ab 21. Juli startet der Kartenvorverkauf beim Kunstturn-Länderkampf in der Messhalle 1.