Österreich-Radrundfahrt startet in Feldkirch

Die 70. Österreich-Radrundfahrt startet in Feldkirch. Die ersten beiden Etappen werden auf einer Rundstrecke zwischen Feldkirch, Nenzing und Schnifis gefahren. Feldkirch steht ein starkes Verkehrswochenende bevor.

Vom 5. bis 8. Juli finden in Feldkirch zahlreiche Veranstaltungen statt. Neben dem Weinfest, das von 5. bis 8. Juli über die Bühne geht, dem Start des poolbar Festivals am 6. Juli, dem Gassenfest am 7. Juli und dem Fesch’markt von 6. bis 8. Juli werden auch viele Sportbegeisterte erwartet.

Start beim Montforthaus

Zum 800-Jahre-Jubiläum der Stadt werden die ersten beiden Etappen der heurigen Österreich Radrundfahrt im Rahmen des Jubiläumswochenendes „Feldkirch macht Wochenende“ am 7. und 8. Juli beim Montforthaus gestartet.

Die Teampräsentation findet bereits am Freitag, 6. Juli statt. Bei diesem sportlichen Großereignis werden die Radsportler am Samstag, 7. Juli vier Mal die Rundstrecke zwischen Feldkirch – Nenzing – Märchenwald Schnifis – Göfis – Feldkirch absolvieren.

Dafür wird die Strecke für den gesamten Verkehr gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen im Stadtzentrum von Feldkirch, im Vorderland sowie im Walgau mit Staus und Verzögerungen rechnen.

Verkehrssituation auf einen Blick

Freitag, 6. Juli 2018

Halte und Parkverbot Parkplatz Schattenburg ostseitig von 12-24 Uhr

Samstag, 7. Juli 2018

• Fahrverbot von 6 bis 15.30 Uhr für die gesamte Innenstadt (temporärer Zustell-/Anrainerverkehr in eingeschränktem Umfang bis ca. 9.30 Uhr möglich), die Zu- u. Abfahrt über die Achse Vorstadt-Mühletorplatz-Ganahlstraße-Schießstätte ist frei

• Sperre L 190/Schloßgraben ab Bärenkreuzung in Richtung Frastanz in der Zeit von 9.30 bis 15.30 Uhr

• Sperre L 67/Göfiser Straße ab L 190 in Richtung Göfis in der Zeit von 9.30 bis 15.30 Uhr

• Sperre der öffentlichen Verkehrsfläche „Neustadt“ von 15.30 bis 24 Uhr

• Sperre der Tiefgarage Montforthaus von 6 bis 15.30 Uhr (temporäre Ausfahrt in eingeschränktem Umfang bis ca. 9.30 Uhr möglich)

• Sperre der Tiefgaragenein- u. ausfahrt Illpark in Richtung L 190 - Walgaustraße in der Zeit von 6 bis 15.30 Uhr (Zu- u. Abfahrt über Vorstadt möglich)

• Sperre der Tiefgarage Raiffeisenplatz von 6 bis 15.30 Uhr (temporäre Ausfahrt in eingeschränktem Umfang bis ca. 9.30 Uhr möglich)

• Halte- u. Parkverbot auf den öffentlichen Verkehrsflächen Domplatz, Herrengasse und Sparkassenplatz von 6 bis 15.30 Uhr

• Halte- u. Parkverbot auf den öffentlichen Verkehrsflächen Neustadt und Rösslepark von 6 bis 24 Uhr

• Halte- u. Parkverbot Parkplatz Schattenburg/ostseitig von 0 bis 24 Uhr

• Halte- u. Parkverbot gesamter Parkplatz Schattenburg einschließlich Busparkplätze von 9.30 bis 15.30 Uhr

Sonntag, 8. Juli 2018

• Sperre der öffentlichen Verkehrsfläche Neustadt von 0 bis 11.30 Uhr

• Sperre der öffentlichen Verkehrsfläche Rösslepark, Leonhardsplatz und Montfortplatz von 6 bis 11.30 Uhr (Achse Vorstadt-Mühletorplatz-Ganahlstraße-Schießstätte bleibt offen)

• Sperre L 190/Schloßgraben ab Bärenkreuzung in Richtung Frastanz von 9.30 bis 11.15 Uhr

• Sperre der Tiefgarage Montforthaus von 6 bis 11.15 Uhr (temporäre Ausfahrt in eingeschränktem Umfang bis ca. 9.30 Uhr möglich)

• Sperre der Tiefgaragenein - u. ausfahrt Illpark in Richtung L 190 - Walgaustraße von 6 bis 11.15 Uhr (Zu- u. Abfahrt über Vorstadt möglich)

• Halte- u. Parkverbot auf den öffentlichen Verkehrsflächen Neustadt und Rösslepark von 0 bis 11.30 Uhr

• Halte- u. Parkverbot Parkplatz Schattenburg/ostseitig von 0 bis 12 Uhr