Jochum neuer Seilbahnen-Geschäftsführer

Hannes Jochum ist neuer Fachgruppenobmann der Vorarlberger Seilbahnen. Er tritt damit die Nachfolge von Markus Comploj an, der in das Unternehmen seiner Familie, der Getzner Holding, Mutter & Cie. in Bludenz, wechselt.

WKV

Der 47-jährige Jochum ist seit Jahresbeginn Geschäftsführer der Bergbahnen Brandnertal. Er wechselte 2013 in die Seilbahnbranche, nachdem er zuvor u.a. Geschäftsführer und Miteigentümer des Vorarlberger Volkstheaters war. Laut Jochum wird es in Zukunft vor allem darum gehen, im Einklang mit der Natur die Standards der Skigebiete zu verbessern.

