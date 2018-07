Letzte Sitzung des Landtags vor Sommerpause

Am Mittwoch und Donnerstag findet die letzte Sitzung des Landtags vor der Sommerpause statt. Die Themenpalette reicht vom Landeshaushalt bis zur Ausbildung von Flüchtlingen. Hitzige Debatten sind zu erwarten.

Am Mittwoch wird das 1,8 Millionen Euro schwere Landesbudget samt Rechnungsabschluss und Rechenschaftsbericht debattiert und beschlossen werden.Die Oppositionsparteien FPÖ, SPÖ und NEOS werden den Abschluss ablehnen und dies wohl mit falschen Schwerpunkten und Visionslosigkeit begründen.

Am Donnerstag dürfte ein Antrag der NEOS für hitzige Diskussionen sorgen. Flüchtlinge, die sich in einer Lehrausbildung befinden, sollen trotz eines negativen Asylbescheids ihre Ausbildung in Vorarlberg fertig machen dürfen. Hier haben die Freiheitlichen bereits Widerstand signalisiert.

