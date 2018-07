Paragleiter tot aufgefunden - Umstände unklar

Ein 64-jähriger deutscher Paragleiter ist am Freitag in Andelsbuch tödlich verunglückt. Die genauen Umstände sind noch nicht klar. Es dürfte sich laut Polizei aber nicht um einen Flugunfall gehandelt haben.

Der Urlauber startete mit seinem Gleitschirm am Freitag gegen 14.00 Uhr von der Niedere in Andelsbuch. Gegen 22.00 Uhr meldete ihn seine Frau als vermisst. Eine Suchaktion, an der sich die Bergrettung Bezau und die Feuerwehr Bregenz-Rieden beteiligten, musste gegen 3.00 Uhr nachts abgebrochen werden.

Gegen 5.00 Uhr nahmen die Einsatzkräfte die Suche wieder auf. Den entscheidenden Hinweis lieferten schließlich die Wärmebilder einer Drohne. Gegen 6.00 Uhr konnte der Polizeihubschrauber Libelle den leblosen Körper des 64-Jährigen ausmachen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Deutsche während eines Fußmarsches abgestürzt ist und sich dabei tödlich verletzt hat.