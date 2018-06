Tödlicher Beziehungsstreit: Mann in U-Haft

Nach dem tödlichen Beziehungsstreit in Bregenz hat die Staatsanwaltschaft die nächsten rechtlichen Schritte angeordnet. Über den 30-jährigen Partner des Opfers wurde die Untersuchungshaft verhängt.

Der 30-jährige Mann ist nach einem Sprung aus einem Fenster, mit dem er sich dem Zugriff der Polizei entziehen wollte, aus dem künstlichen Tiefschlaf aufgewacht und konnte das Spital verlassen. Allerdings ist über ihn laut Heinz Rusch, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, sofort die Untersuchungshaft verhängt worden. Der Mann sei daher umgehend in die Justizanstalt Feldkirch überstellt worden.

Ermittlungen auch wegen Verdachts des Mordes

Die Ermittlungen gegen den Verdächtigen laufen laut Rusch unter anderem wegen des Verdachts des Mordes. Wie berichtet ist die 27-jährige Partnerin des Mannes nach einem Beziehungsstreit aus dem Fenster gestürzt und noch an der Unglücksstelle an den Folgen des Sturzes gestorben - mehr dazu in Beziehungsdrama: Frau stirbt bei Sturz aus Fenster. Die vier Kinder des Paares sind nach den Geschehnissen im Vorarlberger Kinderdorf untergebracht - mehr dazu in Beziehungsdrama: Tod durch Fenstersturz.