Große Unterstützung für Erdogan in Vorarlberg

Recep Tayyip Erdogan ist der Gewinner der jüngsten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei. Auch in Vorarlberg konnte Erdogan auf seine Unterstützer bauen, belegen vorläufige Zahlen.

Bei der türkischen Präsidentschaftswahl sind im Generalkonsulat in Wolfurt 71,3 Prozent der Stimmen für Amtsinhaber Erdoğan abgegeben worden. Sein Herausforderer Muharrem Ince kommt auf 17,6 Prozent. Diese vorläufigen Zahlen bestätigt Volkan Meral, Chefredakteur der türkischsprachigen Vorarlberger Zeitschrift „Havadis“ auf ORF-Anfrage.

Keine offizielle Bestätigung

Wie genau die rund 6.000 wahlberechtigten Türken in Vorarlberg gestimmt haben, ist laut Meral unklar. In Wolfurt haben nämlich auch Türken aus den Nachbarländern abgestimmt. Die Wahlbeteiligung war laut Meral überraschend hoch. Er vermutet, dass bis zu 80 Prozent der in Vorarlberg lebenden türkischen Wähler ihre Stimmen abgegeben haben.

Von offizieller Seite bestätigt ist das Vorarlberger Wahlergebnis nicht. Aus dem Generalkonsulat heißt es, dass die endgültigen Ergebnisse erst Anfang Juli von der türkischen Wahlbehörde veröffentlich werden.

Allgäuer: „In der Türkei besser aufgehoben“

Scharfe Kritik am Abstimmungsverhalten der meisten Türken im Land kommt von FPÖ-Klubobmann Daniel Allgäuer. Seiner Meinung nach wären Erdogan-Wähler aus Vorarlberg in der Türkei besser aufgehoben. Die Integration der im Land lebenden Türken bezeichnet Allgäuer als gescheitert.

Schuld daran ist für den freiheitlichen Klubobmann die schwarz-grüne Landesregierung. Er wirft ihr vor, nicht entsprechend auf die geänderten Integrationsherausforderungen zu reagieren.