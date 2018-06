Gebrüder Weiss baut Standort bei Klagenfurt aus

Das Vorarlberger Speditionsunternehmen Gebrüder Weiss baut seinen Standort in Maria Saal bei Klagenfurt aus. Auf einer Fläche von 9.000 Quadratmetern sollen bis Jahresende zwei zusätzliche Lagerhallen, neue Büro- und eine befestigte Verkehrsfläche entstehen.

Investiert werden in den Ausbau insgesamt 4,1 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die bestehenden Kapazitäten in Maria Saal seien dank guter Auftragslage nahezu ausgeschöpft, so Niederlassungsleiter Markus Ebner, mit dem Ausbau des Standortes würden entscheidende Weichen für die Zukunftsfähigkeit von Gebrüder Weiss in Kärnten gestellt.

Seit 1992 in Kärnten tätig

Das Familienunternehmen ist in Kärnten seit 1992 tätig, die Erweiterung ist die vierte in der Geschichte der Firma in Österreichs südlichstem Bundesland. Angeboten werden in Maria Saal Landtransporte, Luft- und Seefracht sowie individuelle Logistiklösungen.

Zuwächse verzeichnete der Logistiker in den vergangenen Jahren vor allem im Bereich der Privatkundenzustellung, insgesamt wurden 2017 über 320.000 Sendungen von und nach Kärnten abgewickelt.

