Grenzüberschreitender Radweg eröffnet

Am Sonntag ist beim Grenzübergang Höchst-St. Margrethen die Radwegverbindung über die Brücke feierlich eröffnet worden. Auch ein neues Radbarometer wurde eingerichtet, welches zählt, wieviele Radfahrer an dieser Stelle unterwegs sind.

Die Freude am Radfahren östlich und westlich des Rheins und vor allem grenzüberschreitend zu wecken - das ist das Ziel von „Velotal Rheintal“, einer Initiative von Gemeinden in Vorarlberg und dem Kanton St. Gallen. „Radverkehr hört natürlich nicht an der Grenze auf“, betonte Mobilitätslandesrat Johannes Rauch (Grüne).

Frequenzsteigerung erwartet

Bei der letzten Zählung 2016 waren pro Werktag 535 Radler über die Grenzbrücke unterwegs. Zukünftig sollen es mehr werden, und das für alle sichtbar: Das Velotal-Radbarometer - das Dritte seiner Art in Vorarlberg - zeigt für alle an, wieviele Radfahrende schon unterwegs waren. Um den Radverkehr möglichst unkompliziert nutzen zu können, werden die Radler mit eigenen Leitsystemen durch beide Länder geführt.

ORF

„Radverkehr ist bei uns im Ort ein zentrales Anliegen der Bürger und Bürgerinnen. Dabei fahren wir oft über die Brücke, z.B. zum Bahnhof St. Margrethen. Die Staatsgrenze merkt man auf dem Fahrrad kaum – kein Stau, keine Wartezeiten", sagte der Höchster Bürgermeister Herbert Sparr beim großen Brückenfest.

