Scheffknecht neu im NEOS-Bundesvorstand

Die Landessprecherin der Vorarlberger NEOS, Sabine Scheffknecht, ist bei der Mitgliederversammlung am Samstag in Wien in den Bundesvorstand der Partei gewählt worden. Mit Andreas Köb ist ein weiterer Vorarlberger im Vorstand vertreten.

ORF

Beate Meinl-Reisinger folgt Matthias Strolz als Parteivorsitzende nach. Sepp Schellhorn und Niki Scherak werden zukünftig als Meinl-Reisingers Stellvertreter fungieren. Neben Scheffknecht und Köb gehören auch Michael Bernhard und Stéphanie Mittelbach-Hörmanseder dem neuen Vorstand an. Die 40-jährige Scheffknecht ist seit 2014 Abgeordnete im Vorarlberger Landtag.

