Arbeitskammer sieht Angriff auf Arbeitnehmer

Die Bundesarbeitskammer hat sich bei ihrer Hauptversammlung am Donnerstag in Feldkirch dezidiert gegen eine Verlängerung der Maximalarbeitszeit auf zwölf Stunden ausgesprochen. Sie sieht einen Frontalangriff der Regierung auf die Arbeitnehmer.

Zwölf Stunden pro Tag arbeiten, 60 Stunden pro Woche: Das ist für viele in der Bundesarbeitskammer ein Horrorszenario. Sie befürchten dadurch eine ganze Reihe an Verschlechterungen für die Arbeitnehmer - etwa bei der Gesundheit, der Freizeit oder beim Einkommen. Für die Präsidentin der Bundesarbeitskammer, Renate Anderl, steht vor allem für die Frauen viel auf dem Spiel: Sie hätten jetzt schon wenige Chancen am Arbeitsmarkt, weil sie sehr oft Familienpflichten erfüllten.

Mit großer Mehrheit hat die Bundesarbeitskammer einen gemeinsamen Antrag beschlossen. In diesem wird der Nationalrat aufgefordert, das 12-Stunden-Tag-Gesetz abzulehnen. Eine weitere Forderung: Die Bundesregierung muss mit den Sozialpartnern in Dialog treten, um mehr Gerechtigkeit für die Arbeitnehmer zu schaffen.

Hämmerle: „Werden uns wehren“

Das sieht auch Hubert Hämmerle so. Der Präsident der Arbeiterkammer Vorarlberg beklagt, dass der aktuelle Entwurf zum Arbeitszeitgesetz nur die Wünsche der Wirtschaft erfüllt: Wenn es nur für sie Verbesserungen gebe, vor allem für die Industrie, und nur Nachteile für die Arbeitnehmer, werde man sich wehren.

Erst am Mittwoch hat Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) damit aufhorchen lassen, dass die Freiwilligkeit beim 12-Stunden-Tag ins Gesetz aufgenommen werden könnte. Aus Sicht von Renate Anderl ist die Diskussion damit aber nicht vom Tisch. Es sei zwar begrüßenswert, dass ein Regierungsmitglied erkenne, dass man etwas korrigieren müsse. „Für uns ist es nicht alles, nur die Freiwilligkeit rauszunehmen“, so anderl. Es gehe um viel mehr als das.

Beratungen über Kampfmaßnahmen

Am Donnerstagnachmittag findet in der Arbeiterkammer in Feldkirch die nächste Sitzung zum Thema 12-Stunden-Tag statt. Dann treffen sich unter anderem Gewerkschaften und Betriebsräte, um über mögliche Kampfmaßnahmen zu beraten.