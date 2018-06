E-Bikerin aus Israel schwer verletzt

Eine Urlauberin aus Israel hat sich beim E-Bike fahren in den Bergen am Mittwoch schwer verletzt. Sie war mit ihrem Mann am Spullersee unterwegs und kam schwer zu Sturz. Sie musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Ehepaar wollte mit den ausgeliehenen E-Bikes vom Spullersee über das Stierlochjoch nach Zug abfahren. Ca. 150 Meter nach der Stierlochalpe wollte die Frau anhalten, stürzte aber und wurde über ihr Fahrrad geschleudert. Sie kam unterhalb des Fahrweges zum Liegen.

Die Frau zog sich trotz Helm schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Notarzthubschrauber C8 ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.