Die Utopie des zusammenhanglosen „Ist“

Vor zwei Jahren ist der Künstler, Kurator und Lehrer Ingo Springenschmid gestorben. Sein künstlerischer Nachlass soll nun mit einer Ausstellung aufgearbeitet werden - in der Bludenzer Galerie allerArt, die er mitbegründet hat.

Die kleine, fein gestimmte Ausstellung in der Galerie wirkt beruhigend zeitlos, gleichzeitig so, wie wenn sie am nächsten Tag auch völlig anders aussehen könnte. Eine Momentaufnahme, ein Versuch, die Werke Ingo Springenschmids ins Hier zu holen, erarbeitet vom Kollegen und Freund Hubert Matt. Ingo Springenschmid sah seine Arbeiten, seine Collagen selten als fertig an - für ihn waren es Übungen mit dem Material, mit den Rohstoffen Sprache und Bild.

Springenschmid sei eine „singuläre künstlerische Position“, sagt Matt. Was seine Positionierung betreffe, sei er vergleichbar mit dem Bildhauer Alberto Giacometti, der sich auch in keine Schule eingliedern lasse.

Umfangreiches Werk

1942 wurde Ingo Springenschmid in Salzburg geboren, studiert hat er in Linz und Wien. Schon früh war er von namhaften Galerien und Verlagen vertreten. Als Lehrer und Kurator begleitete er zahlreiche Künstler und Autoren. „Und er hatte sowas wie eine Utopie eines zusammenhanglosen ‚Ist‘, eines Momentes“, sagt Matt. Das haben durchaus einen mystischen Aspekt.

Springenschmids Werk ist enorm umfangreich, es existieren keine Werklisten, kaum Datierungen. Die wissenschaftliche Aufarbeitung harrt ihrer Umsetzung. Die Ausstellung könnte Anlass sein, tiefer in Springenschmids Werk zu tauchen, denn, wie sagte der Künstler: „Nie war etwas, wie es auch hätte sein können. Ohne Zusammenhang.“