Altach auf der Suche nach Offensiv-Verstärkung

Fünf Wochen vor dem ersten Pflichtspiel startet der SCR Altach in die Vorbereitung für die neue Saison. Zum Auftakt sind am Montag die Neuzugänge offiziell vorgestellt worden. Gerade in der Offensive wird noch Verstärkung gesucht.

Mit vier neuen Spielern trafen sich die Altacher am Montag zur ersten Laufeinheit. Felix Luckeneder (bisher LASK), Emir Karic (Liefering), Manfred Fischer (Hartberg) und Leonardo Zottele werden die Altacher verstärken und auch verjüngen. Zottele ist ein gebürtiger Klostertaler und kehrt nach drei Jahren aus Nürnberg zurück.

Nachholbedarf in der Offensive

Handlungsbedarf herrscht weiter in der Offensive. Mit dem US-Amerikaner Joshua Gatt testen die Altacher derzeit einen alten Bekannten. Der 26-Jährige spielte in der Saison 2010/11 in der Cashpoint-Arena und könnte die gesuchte Verstärkung sein. „Das taugt mir natürlich, wenn ein Spieler wie er auch den Weg wieder zurück nach Altach findet“, so Trainer Werner Grabherr.

Neben Gatt werden auch der 21-jährige Fahad Bardiro aus Uganda getestet sowie der 19-jährige Offensivmann Benjamin Hadzic vom VfB Stuttgart. „Wir wissen, dass wir in der Offensive neue Spieler brauchen“, sagte Altachs Sport-Geschäftsführer Georg Zellhofer. „Auf dem Radar“ sei auch noch ein Spieler von Meister Salzburg.

Prokopic bleibt in Altach

Seit Montag ist auch die Zukunft von Boris Prokopic geklärt: Der Mittelfeldspieler bleibt ein weiteres Jahr in Altach. Der 30-jährige offensive Mittelfeldspieler ist 2013 zu Altach gewechselt. Aufgrund einer Achillessehnen-Verletzung kam Prokopic in der vergangenen Saison nur zu 15 Einsatzminuten.