Verletzter Schwan wurde „entführt“

Der Alte Rhein in Lustenau ist derzeit Schauplatz eines Schwanen-Dramas in mehreren Akten: Tierschützer haben einen verletzten Schwan „entführt“, um ihn zu retten. Die Tierklinik verweigerte die Behandlung.

In der Nähe der viel frequentierten Liegewiese beim Gasthaus Rohr in Lustenau lebte bis Sonntag ein Schwanenpaar mit seiner Nachkommenschaft. Das Muttertier hat einen gebrochenen Flügel. In den sozialen Medien wurde der Fall heiß diskutiert, weil der Vorwurf der Tierquälerei im Raum steht - mehr dazu in Aufregung um verletzte Schwanen-Mutter.

Privat

Schwanen-Kinder attackiert

Inzwischen rollt eine Welle der Hilfsbereitschaft durchs Land. Am Sonntag ging eine gutgemeinte Aktion aber nach hinten los: Die verletzte Schwanenmutter wurde ohne behördliche Bewilligung „entführt“, um sie klammheimlich zu operieren. Die Folge: Während das Tier weg war, hat ein neues Schwanenpaar das Revier übernommen. Die jungen Schwäne waren auf sich allein gestellt und mussten von der Tierrettung rund um Karl-Heinz Hanny geborgen werden, bevor sie vom neuen Paar getötet wurden. Zahlreiche Tiere wurden verletzt.

Beitrag von ORF-Redakteurin Verena Längle

Tierklinik verweigerte Behandlung

Die Tierklinik verweigerte indes die Behandlung der verletzten Schwanenmutter, die Bezirkshauptmannschaft ordnete die Rückführung des Tieres an. Für Schwäne gehören solche Dramen übrigens zum Alltag - es gibt einfach zu viele in Vorarlberg. Um an der Situation etwas zu verändern, müsste man eine Geburtenkontrolle einführen und das gesamte Gebiet überwachen, sagt Schwanenschützer Christian Sonnweber.