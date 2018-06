130.000 Euro für Schäden nach Naturereignissen

Die Landesregierung hat weitere Beihilfen für Schadensopfer nach Naturereignissen in Höhe von insgesamt 130.000 Euro bewilligt. Das Geld erhalten 20 Betroffene, die durch Unwetter oder Naturgewalten Schäden an Haus und Hof erlitten haben.

Im Vorjahr wurden mehr als 410.000 Euro an Beihilfen zur Behebung von Elementarschäden im Privatvermögen ausgezahlt. Von der Unterstützung haben 100 Geschädigte profitiert. „Niemand soll im im Stich gelassen werden“ betonte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) in diesem Zusammenhang in einer Aussendung.

Laut Sicherheitslandesrat Christian Gantner (ÖVP) decken die Zahlungen des Landes die Schäden zu rund zwei Drittel ab. Wichtig sei es, dass Betroffene rasch Hilfe erhalten, um gleich mit der Behebung der Schäden beginnen zu können.

Anträge vor Schadensbehebung stellen

Zuständige Stelle für die Bearbeitung der Schadensfälle ist die Abteilung Landwirtschaft und Ländlicher Raum im Amt der Vorarlberger Landesregierung. Wichtig ist nach Angaben des Landes, dass die Geschädigten rasch und möglichst vor Schadensbehebung den erforderlichen Antrag auf Beihilfe stellen. Nach Vorlage der entsprechenden Quittungen würden die Anträge schnellstmöglich abgewickelt.

