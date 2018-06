Positive Zwischenbilanz für Freizeittreff „Zäwas“

Der Freizeittreff „Zäwas“ der Caritas Vorarlberg wird laut Landesregierung gut angenommen. Mehr als 50 Personen mit Behinderungen haben im Vorjahr in Bludenz das zusätzliche Angebot zur verstärkten gesellschaftlichen Einbindung genutzt.

Bei „Zäwas“ haben Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit, außerhalb ihres integrierten Arbeitsplatzes soziale Kontakte und Beziehungen aufzubauen.

110.000 Euro Förderung vom Land

Im Bezirk Bludenz sind insgesamt 63 Personen an einem integrativen Arbeitsplatz beschäftigt. 56 davon haben im vergangenen Jahr das Angebot von „Zäwas“ in Anspruch genommen. Laut Land Vorarlberg hat eine Projektevaluation ergeben, dass dadurch weniger andere professionelle Dienstleistungen erforderlich waren. So könne etwa bei arbeitslosen Menschen auf die Beschäftigung in einer Werkstätte zur Überbrückung verzichtet werden, da „Zäwas“ durch den offenen Tagestreff strukturgebend wirke.

Caritas Vorarlberg

Die Landesregierung habe nun über 110.000 Euro bereitgestellt, um das Angebot aufrechtzuerhalten, teilte Gesundheitslandesrat Christian Bernhard (ÖVP) am Donnerstag in einer Aussendung mit. „Der Austausch bewirkt eine intensivere soziale Teilhabe und eine verstärkte Einbindung in das gesellschaftliche Leben. Zudem kommen aus dem Angebot wertvolle Impulse für eine sinnvolle und gemeinschaftliche Gestaltung der arbeitsfreien Zeit“, so Bernhard.