Historisches Ärztekammer-Gebäude wird saniert

Das historische Gebäude der Ärztekammer in Dornbirn wird generalsaniert. Die im Jugendstil gehaltene Villa in der Schulgasse ist über 100 Jahre alt. Die Kammer übersiedelt während der Sanierung für ein Jahr in den Kehlerpark.

Anfang August zieht die Belegschaft der Ärztekammer um. 14 Mitarbeiter übersiedeln dann in den Kehlerpark, wo die Kammer für ein Jahr ein 250 Quadratmeter großes Büro angemietet hat. Danach soll die Rückkehr in die sanierte Villa in der Schulgasse erfolgen.

Büros werden modernisiert

Die Jugendstil-Villa hat Architekt Hanns Kornberger im Jahr 1904 errichtet. Sie steht unter Denkmalschutz. Zuletzt wurde sie vor 35 Jahren saniert und bedarf jetzt neulich einer Generalsanierung.

Ärztekammer für Vorarlberg

Die Büros im Inneren werden laut Ärztekammer-Amtsdirektor Jürgen Heinzle modernisiert und behindertengerecht adaptiert. So werde etwa ein Lift eingebaut. Eine Schätzung für die Sanierungskosten gebe es zwar, sagt Heinzle, man wolle aber noch keine Zahlen öffentlich nennen. Die denkmalgeschützte Fassade bleibe freilich erhalten.

Links: