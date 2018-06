Loacker bei Grass-Aufsichtsrat ausgeschieden

Der Vorarlberger ÖGB-Landesvorsitzende Norbert Loacker ist als Mitglied des Aufsichtsrates beim Höchster Beschlägehersteller Grass ausgeschieden. Das berichtet die Wirtschaftspresseagentur.com.

Loacker (Jg. 1952) gehörte dem obersten Aufsichtsgremium des Unterländer Industriebetriebes als Personalvertreter seit 1994 an. Zu seinem Nachfolger wurde laut Wirtschaftspresseagentur.com Grass-Betriebsratsmitglied Hubert Grabher (Jg. 1964) bestellt. Er ist seit vielen Jahren als strategischer Einkäufer bei Grass tätig.

Wenige Wochen zuvor, im März 2018, hatte Loacker aus Altersgründen den Vorsitz der Vorarlberger Produktionsgewerkschaft Pro-Ge an Wolfgang Fritz (Jg. 1972) abgegeben. Er behielt aber den Landesvorsitz des ÖGB Vorarlberg - mehr dazu in Gewerkschafter Loacker gibt Vorsitz ab.

Funktion des Betriebsratsobmannes abgegeben

Per 1. Mai 2018 übergab Norbert Loacker nunmehr auch die über viele Jahre ausgeübte Funktion des Betriebsratsobmannes bei Grass an seinen bisherigen Betriebsratsobmann-Stellvertreter Wolfgang Fritz. Dieser bestätigte gegenüber der Wirtschaftspresseagentur den Wechsel an der Spitze des Betriebsrates. Norbert Loacker bleibe zwar weiterhin Mitglied des Betriebsrates, übe aber keine Funktion mehr aus, sagte Fritz. Zwischen dem Rückzug von Loacker als Pro-Ge-Vorsitzendem und der zeitnahen Beendigung seiner Funktion als Betriebsratsobmann gebe es keinen Zusammenhang, sagte Wolfgang Fritz. Der neue Grass-Betriebsratsobmann gehört dem Aufsichtsrat des Beschlägeherstellers seit 2013 an.

Loacker will noch nicht in Pension gehen

Norbert Loacker bestätigte auf wpa-Anfrage ebenfalls die dargestellten Personal- und Funktionswechsel. Es sei an der Zeit, in gewissen Bereichen schrittweise Verantwortung abzugeben. Er selbst werde aber in unmittelbarer Zukunft beruflich bei Grass noch nicht in Pension gehen, zumal ja auch seine Funktion in der VGKK als zweiter Obmann-Stellvertreter an ein aufrechtes Beschäftigungsverhältnis gebunden sei.

Was seine Funktion als Landesvorsitzender des ÖGB Vorarlberg betreffe, so könne er sich vorstellen, dass es zur „Halbzeit“ der aktuellen Funktionsperiode - also im Laufe des Jahres 2019 - zu einer Veränderung an der Spitze kommen könnte. „Ausgeschlossen ist jedenfalls, dass ich als Pensionist noch die Funktion des ÖGB-Landesvorsitzenden innehabe. Das wäre unglaubwürdig“, so Loacker gegenüber der Wirtschaftspresseagentur.